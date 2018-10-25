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Hedef tüm il ve ilçelerde AK Parti belediyeciliği 

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Adana’da basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

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Yaklaşan yerel seçimlere ve Cumhur İttifakı’na yönelik de açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Türkiye’nin tüm şehirlerinin ve ilçelerin AK Parti belediyeciliğiyle buluşmasını ümit ettiklerini söyledi. Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda darbeye karşı direniş esnasında oluşmaya başlamış olan önemli bir ittifaktır. Cumhur İttifakı Türkiye’nin temel meselelerinde AK Parti ve MHP arasında başlamış olan bu dayanışma devam edecektir diye ümit ediyoruz.”   

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