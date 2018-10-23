Hedef Türkiye’yi kaosa sürüklemek

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni, Yalnızbağ Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılışta üniversite öğrencileri Türk Halk Müziği konseri verdi. Törene katılan Binali Yıldırım da zaman zaman türkülere eşlik etti.

ŞÜKÜR GERİDE KALDI

Türkiye’de bir zamanlar gençlerin akıllarına değil, bedenlerini nasıl örttüklerine yoğunlaşıldığını hatırlatan Yıldırım “İncitici bu durum sebebiyle bir çok kız evladımız üniversitesini bırakmak zorunda kaldı. Başka ülkelerde okudu. Bu örneklerden biri de benim kızım. Üniversiteyi tamamlayamadı, başını açmasını istediler o da bunu reddetti bıraktı. Şimdi yıllar sonra çoluk çocuğa kavuştu üniversite okudu. ‘Gitsin de bir daha gelmesin’ diye dua ettiğimiz o günler çok şükür geride kaldı” dedi.

KIZ ÖĞRENCİDE ARTIŞ

“Sürücüsüz arabalar, garsonsuz lokantalar dönemi artık uzak değil. Yapay zeka uygulamaları şimdiden insanların gündeminde ve insanlığı korkutuyor. Belki gelecekte pek çok insan robotlarla arkadaşlık kuracak” diyen Yıldırım “İsteyen evladımız gurbete gitmeden kendi memleketinde üniversite eğitimi alabilir. Üniversitelerimizin tamamında okuyan 7,5 milyon gencimizin içinde 3,5 milyondan fazlası kız. 2002’de 76 olan üniversite sayısının bugün 206’ya çıktı” ifadelerini kullandı.

HAİN VE SİNSİ PLAN

Yıldırım “Anadolu, işgalci, sömürgeci devletlerin iştahını kabartan bir coğrafyadır. Bu coğrafyada devletimizin ve milletimizin varlığını sonsuza kadar huzur, güven ve barış içinde devam ettirmek istiyorsak mutlaka güçlü, daha güçlü olmak mecburiyetindeyiz. İçeride ve dışarıda rahatsız olanlar aramıza fitne sokup, işbirlikçi hainler yetiştirmeye çalışmıştır. FETÖ terör örgütü son zamanlarda karşı karşıya kaldığımız o hain ve sinsi planın bir sonucudur. Bu hain yapının 15 Temmuz’da yaptıklarını hepimiz hatırlıyoruz. Türk tarihinde eşine az rastlanan bu ihanetin hedefi Türkiye’yi kaosa sürüklemek, kardeş kavgasını körüklemek ve dış kaynaklı sinsi planları uygulamaya koymaktı ama başaramadılar” dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milletin, vatansever askerlerin, polislerin, savcıların ve hakimlerin hızlı kararlarıyla kalkışmanın bastırıldığına işaret ederek “Türkiye’de artık devlet ve millet kaynaşması gerçekleşmiştir. Devletin milleti yerine milletin devleti olgusu hayata geçmiştir. Bu uğurda hayatını kaybeden bütün şehitlerimize, vatan savunmasında teröre karşı amansız mücadele eden veren bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Minnet ve şükran borcumuz var, Allah hepsinden razı olsun” diyerek konuşmasını bitirdi.

ELEKTRİKLİ ARACI TESPİT ETTİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Binali Yıldırım Kütüphanesi ve Müzesinin temel atma törenine katıldı. Yıldırım, Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin iki ayda ürettiği 16 bin liraya mal olan “Kayı” isimli elektrikli otomobilde deneme sürüşü yaptı.