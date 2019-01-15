İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4512
  • 6,2562
  • 226.333
  • 92.053
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

'Hedefimiz PYD/PKK ve DEAŞ'tır'

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü, Türkiye’nin amacının ulusal güvenliği tehdit eden örgütlerle mücadele olduğunu vurguladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye, Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon için son hazırlıklarını yaparken, dün akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Zirvede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’de yaşanan son gelişmeler de ele alındı. ABD’nin Suriye’den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Erdoğan, bu çerçevede Türkiye’nin, NATO’da müttefiki olan ABD’ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu hatırlattı. 

FIRSAT VERMEMELİYİZ

Bölgede otorite boşluğu meydana gelmemesi için Münbiç Yol Haritası’nın tamamlanması, ayrıca çekilme kararının hayata geçirilmesini engellemek isteyen unsurlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan iki lider, kamuoyuna yönelik sağlıklı iletişimin önemine değindi.       

GÜVENLİ BÖLGE…

Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde, ülkenin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikrini de ele aldı. Erdoğan, Türkiye’nin Kürtler ile hiçbir sorunu olmadığının altını çizerek, Türkiye’nin amacının, ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PKK’nın Suriye uzantıları ile mücadele etmek olduğunu vurguladı. Görüşmede, ayrıca ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalındı.Beyaz Saray’dan da görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “İki lider, Amerikan birlikleri geri çekilmeye başlarken Suriye’de iki ülke arasında devam eden iş birliği de dahil birçok ikili meseleyi ele aldı. Trump, Suriye’nin kuzeydoğusuna dair Türkiye’nin güvenlik endişelerinin ele alınmasında, birlikte çalışma arzusunu dile getirdi.” Açıklamanın sonunda ise ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’ın salı günü Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile bir araya gelerek Suriye’deki iş birliğini ele alacakları belirtildi.    

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kritik görüşme sonrası ABD'den ilk açıklama

Kritik görüşme sonrası ABD'den ilk açıklama

ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: Yaralılar var

ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: Yaralılar var

Ege beşik gibi sallanıyor: 8 saatte 13 deprem

Ege beşik gibi sallanıyor: 8 saatte 13 deprem

Zarif: Irak'a yönelik vizeyi kaldırmaya hazırız

Zarif: Irak'a yönelik vizeyi kaldırmaya hazırız

Katar'dan dikkat çeken açıklama: Çözüm için hazırız

Katar'dan dikkat çeken açıklama: Çözüm için hazırız

'Kürtlerle bir sorunumuz yok, YPG/PKK'yı vururuz'

'Kürtlerle bir sorunumuz yok, YPG/PKK'yı vururuz'

Yunanistan'dan Rusya'yı kızdıracak çağrı

Yunanistan'dan Rusya'yı kızdıracak çağrı

Ankaralılara müjde: Yüzde 30 indirim geldi

Ankaralılara müjde: Yüzde 30 indirim geldi
 

POPÜLER HABERLER

Karneyle Ekmek Dağıtılmaya Başlanması – Tarihte bugün 14 Ocak 1942

Karneyle Ekmek Dağıtılmaya Başlanması – Tarihte bugün 14 Ocak 1942

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA