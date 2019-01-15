'Hedefimiz PYD/PKK ve DEAŞ'tır'

Türkiye, Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon için son hazırlıklarını yaparken, dün akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Zirvede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’de yaşanan son gelişmeler de ele alındı. ABD’nin Suriye’den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Erdoğan, bu çerçevede Türkiye’nin, NATO’da müttefiki olan ABD’ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu hatırlattı.

FIRSAT VERMEMELİYİZ

Bölgede otorite boşluğu meydana gelmemesi için Münbiç Yol Haritası’nın tamamlanması, ayrıca çekilme kararının hayata geçirilmesini engellemek isteyen unsurlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan iki lider, kamuoyuna yönelik sağlıklı iletişimin önemine değindi.

GÜVENLİ BÖLGE…

Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde, ülkenin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikrini de ele aldı. Erdoğan, Türkiye’nin Kürtler ile hiçbir sorunu olmadığının altını çizerek, Türkiye’nin amacının, ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PKK’nın Suriye uzantıları ile mücadele etmek olduğunu vurguladı. Görüşmede, ayrıca ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalındı.Beyaz Saray’dan da görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “İki lider, Amerikan birlikleri geri çekilmeye başlarken Suriye’de iki ülke arasında devam eden iş birliği de dahil birçok ikili meseleyi ele aldı. Trump, Suriye’nin kuzeydoğusuna dair Türkiye’nin güvenlik endişelerinin ele alınmasında, birlikte çalışma arzusunu dile getirdi.” Açıklamanın sonunda ise ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’ın salı günü Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile bir araya gelerek Suriye’deki iş birliğini ele alacakları belirtildi.