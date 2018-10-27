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Hedeflerimiz ortak açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün İstanbul’da düzenlenecek dörtlü Suriye zirvesi öncesi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İki liderin söz konusu görüşmede Suriye’deki hedefler konusunda mutabık olduğu belirtildi. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada “ABD ve Fransa’nın Suriye’de güvenlik, insani ve siyasi hedefler konusunda aynı hedefleri paylaştığı” ve Trump’ın Macron’dan İstanbul’daki zirvede iki ülkenin bu ortak pozisyonunu temsil etmesini istediği aktarıldı. Açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı’nın özellikle İdlib bölgesinde ateşkesi daimi kılmak ve Suriye’de siyasi çözüm için yapılan müzakereleri derinleştirmeye önem verdiği ve bu hedeflere bağlı olduğu kaydedildi. 

PUTİN’LE MUTABIKIZ

Macron ve Trump’ın Washington’ın Orta Menzilli Kuvvetler Antlaşması’ndan (INF) çekilme kararına da değindikleri ve konuyu Rusya lideri Vladimir Putin ile ele alma konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. İstanbul’da düzenlenecek dörtlü zirve Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Zirvede Suriye’de sahadaki son durum, İdlib’de silahlardan arındırılmış bir tampon bölge oluşturulması ve siyasi süreç konuları ele alınacak. 

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