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Politika

HEDEP, ittifak kapılarını kapattı: Oyumuzu CHP'ye vermek zorunda değiliz

Yerel seçimde ittifak konusunda İYİ Parti'den olumsuz cevap alan Özgür Özel'e bir kötü haber de HEDEP'ten geldi HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan, 'Oyunu ver ama bizimle fotoğraf verme. Oyunu ver ama bize sorma. Sanki biz hep oyumuzu onlara vermek zorundaymışız gibi büyük bir yanılgı içindeler' ifadelerini kullandı.

10 Aralık 2023 Pazar 15:12 - Güncelleme:
HEDEP, ittifak kapılarını kapattı: Oyumuzu CHP'ye vermek zorunda değiliz
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cuma günü eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Özgür Özel'in yerel seçimde ittifak yapmak için kapısını çaldığı İyi Parti ve HEDEP'ten olumsuz cevap aldıktan sonra Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi dikkatlerden kaçmadı.

İYİ PARTİ VE HEDEP'TEN OLUMSUZ CEVAP

İyi Parti, CHP'nin yerel seçimde ittifak teklifini reddetti ve "81 il ve tüm seçim çevrelerinde seçime kendi adaylarıyla girme" kararını değiştirmedi.

Bu kapsamda HEDEP'in tutumu merak ediliyor. HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK), Türkiye'nin her yerinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme eğiliminin ortaya çıktığını söyledi.

HEDEP'TEN YENİ AÇIKLAMA: BİZİ YEDEK GÜÇ OLARAK GÖRÜYORLAR

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da konuyla ilgili açıklama yaptı. Seçim öncesi CHP ile ittifak söylentilerine ilişkin açıklama yapan Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

"SADECE SEÇİM GELDİĞİ ZAMAN BİZİ HATIRLIYORLAR"

"Ancak son cumhurbaşkanlığı seçimi dahil olmak üzere oylarımızı verdiğimiz ana muhalefet partisi nerededir? Sizlere soruyorum. Sadece seçim geldiği zaman bizi hatırlıyorlar. Sadece seçim geldiği zaman bizi yedek bir güç olarak görüyorlar. Resmi de görmüyorlar, masada da görmek istemiyorlar.

"OYUNU VER AMA BİZE SORMA"

Oyunu ver ama bizimle fotoğraf verme. Oyunu ver ama bize sorma. Sanki biz hep oyumuzu onlara vermek zorundaymışız gibi büyük bir yanılgı içindeler."

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