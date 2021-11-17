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Politika

''Helalleşme'' listesine darbeci hainleri alan Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde 251 vatandaşımızı katleden FETÖ'cü askerleri ima ederek, “Mahkemelerle süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'ye desteğine tepki yağdı.

17 Kasım 2021 Çarşamba 08:07 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 08:10
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her gün yeni bir skandala imza atmaya devam ediyor. Yalan, yanlış, iftira, hakaret ve tehditlerle siyaset yapan Kılıçdaroğlu, son grup toplantısında da defalarca tekrarladığı sözlerle gündem oluşturmak için çabaladı.

"HELALLEŞME" AÇIKLAMASI

AK Parti'ye oy veren seçmenden esnafa, çiftçiden yargı mensuplarına ve öğretmenlere kadar toplumun her kesimine mafyavari tehditler savuran Kılıçdaroğlu, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı "helalleşme" paylaşımının ardından, kendisine yöneltilen kimlerle nasıl hesaplaşacağına ilişkin sorulara grup toplantısında açıklık getirdi.

FETÖ'CÜLERİ İMA ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme listesi'nde bu kez FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden tutuklu askerlerin olması büyük tepki çekti.

Kılıçdaroğlu, 251 vatandaşı katleden FETÖ'cü askerleri ima ederek, "Mahkemelerle süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz" dedi.

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