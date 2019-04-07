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Hem stratejik hem kültürel

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmenin en önemli gündemini, Suriye’deki gelişmeler ve Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 füze savunma sistemi oluşturuyor. 

  • STAR ANKARA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı açılışı ve Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK)Toplantısı için Rusya’nın başkenti Moskova’da. Başkan Erdoğan ve Putin, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin Sekizinci Toplantısını gerçekleştirirken, aynı zamanda Türk ve Rus iş insanlarıyla bir araya gelecekler. İki liderin yapacağı baş başa görüşmede ise Rusya-Türkiye ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ve kapsamlı şekilde ele alınacak. 

EN ÖNEMLİ KONU S-400 

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmenin en önemli gündemini, Suriye’deki gelişmeler ve Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 füze savunma sistemi oluşturuyor. Türkiye’nin, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini alacak olmasının ABD’de yarattığı rahatsızlık ve son dönem ABD’den en üst düzeyden Türkiye’ye yapılan tehdit ve baskılar, iki liderin masasındaki önemli başlıklardan. Türkiye’nin, 2015 yılında uzun menzilli füze savunma sistemi satın almak için başlattığı ihale sürecinin sonunda, Türkiye’ye teknoloji transferini de kabul etmesi nedeniyle Rusya’dan S-400 savunma sistemi alınmasına yönelik anlaşma imzalanmıştı. 

İKİ SİSTEM VE 4 BATARYA 

Rusya tarafından, 2,5 milyar dolar olduğu açıklanan anlaşma kapsamında Türkiye, Rusya’dan iki sistem ve dört batarya alacak. Başkan Erdoğan, ABD’den, “Türkiye’nin S- 400 sistemi almaması yönündeki açıklamalarına karşı yapılan anlaşmanın sorunsuz şekilde işlediğini ve ilk teslimatın da 2019 Temmuz’unda yapılacağını duyurmuştu. Başkan Erdoğan’ın açıklamalarının ardından hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hem de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 anlaşmasının kesinlikle işlemeye devam edeceği mesajlarını ABD’li yetkilerle iletmişlerdi. Başkan Erdoğan’ın bugün gerçekleştireceği Moskova ziyareti ise iki ülke liderinin vereceği görüntü ve mesajları, S-400 anlaşmasından geri adım atılmayacağı konusunda bugüne kadar yapılmış olan açıklamalar ve ABD’ye verilen cevapların en güçlüsünü oluşturacak. 

VİZENİN KALDIRILMASI 

Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülen görüşmede bazı anlaşmaların imzalanması da planlanıyor. İki lider arasında, daha önceki görüşmelerde ele alınan Rus vatandaşlarının Türkiye’ye kimlikle girmesine yönelik çalışmaların geldiği aşamanın da değerlendirilmesi bekleniyor. Bir başka konuyu da Rusya’nın, Türklere vize uygulaması oluşturuyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın Türk vatandaşlarına uyguladığı bazı özel ekonomik önlemlerin iptaline ilişkin kararnameyi imzalamıştı. Rus tarafı, benzer bir kararın, mütekabiliyet esası çerçevesinde Türkiye’ye gelen Rusya vatandaşlarına yönelik olarak Türkiye tarafından gerektiğine işaret ediyorlar. Rusya’nın Türklere vizeyi kaldırması yönündeki çalışmalarla ilgili olumlu bir noktaya gelinebileceği belirtiliyor. 

TROYA’NIN YURTDIŞI GALASI 

Başkan Erdoğan’ın ziyareti, önemli bir kültürel etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Moskova’daki dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu’nda, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Troya Operası’nın yurtdışı galası da gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in izleyeceği  Troya Operası’yla, Türkiye ve Rusya Federasyonu’nda karşılıklı olarak ilan edilen 2019 Kültür ve Turizm Yılı’nın açılışı da gerçekleştirilmiş olacak.

''Bizim, Siyonist uşaklarına verecek tek karış toprağımız yok!''

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