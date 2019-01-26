'Hem ülkenin hem de gençlerin ihtiyacını dikkate alıyoruz'

Akar, Kayseri’de yeni askerlik sistemiyle ilgili sorular üzerine şu cevabı verdi: “Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlayarak yükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz.

YAKINDA BELİRLEYECEĞİZ

Bunların hepsini en optimal şekilde düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerine, onaylamalarına müteakip işlem ilerlemeye devam edecek. Milletimize, hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız.”