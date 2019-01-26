'Hem ülkenin hem de gençlerin ihtiyacını dikkate alıyoruz'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, öngörülebilir bir askerlik sistemi üzerinde çalışıldığını belirterek hem Türkiye’nin hem de gençlerin ihtiyaçlarının dikkate alındığını söyledi.
Akar, Kayseri’de yeni askerlik sistemiyle ilgili sorular üzerine şu cevabı verdi: “Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlayarak yükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz.
YAKINDA BELİRLEYECEĞİZ
Bunların hepsini en optimal şekilde düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerine, onaylamalarına müteakip işlem ilerlemeye devam edecek. Milletimize, hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.