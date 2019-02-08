'Hendek terörünü övenler gözdeleri'
Hendek olaylarını eleştiren Ozan Kardaş’ın HDP adaylığı düşürüldü. Devletin parasını PKK’ya gönderen, çukur kazan HDP’li belediyeleri kardeş kabul eden Tunç Soyer ise CHP’nin İzmir adayı oldu. Soyer’e peş peşe HDP’liler destek açıklaması yaptı. Bu durum iki partinin adaylarını ‘hendek’ siyasetiyle seçtiğini gözler önüne serdi.
- STAR ANKARA
CHP’nin ittifak yaparak ılımlı bir görüntü vermeye çalıştığı HDP, terör örgütüne toz kondurmamaya devam ediyor. HDP, daha önce Çınar Belediyesi için aday olarak gösterdiği Ozan Kardaş’ın adaylığını, geçmişte hendek-barikat eylemlerini eleştiren tweetleri üzerine düşürdü. Batıda İP-CHP-SP ile hareket eden HDP, Güneydoğu’da ise TKDP (Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi) ve benzeri siyasi partilerle ortak aday belirleme yoluna gidiyor. HDP, Diyarbakır Çınar Belediye başkan adayını da TKDP ile varılan mutabakat sonucu belirlenmişti.
ELEŞTİRİNCE LİNCE UĞRADI
Daha önce TRT Kürdi’de program yapan Ozan Kardaş sosyal medyada terör karşıtı yaptığı paylaşımları HDP yöneticilerini rahatsız etti. Kardaş, sosyal medya hesabında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, HDP’li siyasetçiler ile YPG ve PKK ve çukur terörü ile ilgili eleştirileri nedeniyle, terör örgütü yandaşları tarafından adeta lince uğradı. Kardaş, önce Diyarbakır’da düzenlenen aday tanıtım toplantısına çağrılmadı. Önceki gün ise HDP’li Saruhan Oluç, Çınar Belediyesi için Kardaş yerine olarak Bedri Kaya ve Necla Tamriş isimlerini açıkladı. Demokrasiyi, özgür düşünceyi savunduğunu iddia eden HDP, Kardaş’ın sosyal medya hesabından terörü, yıkımı, emperyalistlerin kuklası olan Kandil’in emrinden çıkmayan siyasetçileri eleştirmesine tahammül edemedi.
HDP’DEN AÇIK DESTEK
Öte yandan HDP, Gaziantep ve Adıyaman’da aday göstermeyerek CHP ve SP adaylarını destekleme kararı aldığını da açıkladı. CHP, Gaziantep’te eski HDP milletvekili Celal Doğan’ı, SP ise Ahmet Faruk Ünsal’ı aday gösterdi. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, Gaziantep’te aday göstermeyeceklerini belirterek “Celal Doğan’a başarılar diliyoruz, yüreğimiz ve emeğimiz kendisi ile olacaktır. Adıyaman Büyükşehir Belediye başkanlığı için de aday göstermiyoruz” dedi. Oluç, Faruk Ünsal için “Adalet ve demokrasi mücadelesinde öne çıkmış bir isimdir. Başarılı olmasını isteriz, kendisine başarılar diliyoruz. Elimizden gelen ne varsa yereldeki arkadaşlarımız bu çalışmaya katkı sunacaktır. Kendisi Adıyaman ve Türkiye demokrasisine önemli katkıları olacaktır” yorumunu yaptı.
HENDEĞİ ÖVEN ADAY OLDU
HDP ve CHP’nin aday belirlemedeki ortak kriteri kendisini İzmir’de de gösterdi. CHP’nin İzmir adayı, Güneydoğu’da hendek kazan, barikat kuran, bomba tuzaklayan, devletin parasını PKK’ya gönderen HDP’li belediyeleri kardeş kabul eden Tunç Soyer oldu. CHP İzmir Büyükşehir Adayı Soyer’e göre, PKK’nın ipoteğindeki belediyelerin kayyum atanarak millileştirilmesi ise ‘darbe’ oldu. 31 Mart seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Soyer, Sur’da terör örgütüne yardım ettiği şüphesiyle görevde alınan ve yerine devlet tarafından atanan kayyum hakkında da skandal sözler sarf etmişti. Soyer’in adaylığının resmileşmesinin ardından HDP kanadından da Soyer’e destek mesajları yağdı.
HDP iki şehirde daha destek verdi
HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, Adana ve İzmir’den adayı çıkarmayacaklarını açıklamış ve buralarda CHP ile İP’in kurduğu ittifakı destekleyeceklerini açıklamıştı. İttifakın içinde yer almayan ancak dışarıdan ve doğrudan destek veren HDP, Ankara’da da Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki’nin karşısındaki adayı destekleyeceğini açıklamıştı. Son olarak HDP, Gaziantep ve Adıyaman’da aday göstermeyerek DSP ve SP adaylarını destekleme kararı aldığını da açıkladı. HDP Gaziantep’te eski milletvekilleri Celal Doğan’ı, SP ise Ahmet Faruk Ünsal’ı aday gösterdi.
HDP’nin profiline en uygun aday
HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, partisince kentte Büyükşehir Belediye Başkanı adayı çıkarılmayacağının açıklamasının ardından CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer’i destekleme kararı aldıklarını belirtti. Baydur “Tabanımız, ‘Kime oy vereceğiz?’ diye soracak. Bizim de adayımız olmadığına göre, sandıkta Tunç Soyer’i işaret edeceğiz. Bizim profilimize en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz. Biz tabanda ittifak yaparak bu süreci götüreceğiz” dedi.
Soyer, videoları bile inkar etti
Başkan adayı Tunç Soyer PKK’ya yönelik geçmişteki açıklamaları ve babasıyla ilgili sorulara “Ben bunlardan usandım ama birileri bunları sürekli gündeme getirmekten usanmadı. Hendek meselesi, PKK ili ilgili böyle bir açıklamam olmadı. Ne de ima yaptım. Hiçbir açıklamamı da bulamazlar” ifadelerini kullandı. Ancak televizyon haberlerine sesli ve görüntülü konu olan bu söylemleri Soyer, açıklama videosu olduğu halde inkar etmekten çekinmedi.
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