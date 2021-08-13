Henüz uzlaşı sağlanamadı! Mısır'dan sonra Türkiye'yi ziyaret etti

AA 13 Ağustos 2021 Cuma 18:51 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 18:51

ABD'nin Trablus Büyükelçisi ve Libya Özel Temsilcisi Richard Norland, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin temaslarda bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret etti.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Norland'ın 12-13 Ağustos tarihlerini kapsayan ziyareti, Libya'da 24 Aralık'ta yapılacak başkanlık ve parlamento seçimlerine "ABD'nin verdiği desteği artırmak üzere üst düzey Türk yetkililerle verimli istişarelerde bulunmak üzere" gerçekleşti.

Ziyaretin, seçimler için gerekli olan anayasal temelin ve hukuki altyapının oluşturulmasının aciliyetine odaklandığı kaydedildi.

ABD'nin, "Libya halkının liderlerini, dış baskı olmaksızın şeffaf ve demokratik bir süreç yoluyla seçme hakkını desteklediğine" vurgu yapılan açıklamada, "kilit isimlere, bu kritik aşamada tüm Libyalılar hakkında en iyi olanı yapmak için etkilerini kullanma" çağrısı yapıldı.

Norland, Ankara ziyareti öncesi, 10-11 Ağustos'ta, Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret etmiş ve Mısırlı yetkililerin yanı sıra Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'le bir araya gelmişti.

Libyalı taraflar, ülkede yıl sonunda yapılmasına karar verilen seçimlere az bir süre kalmışken, başkanlık adaylığı kriterleri gibi konularda seçimlerin hukuki altyapısına ilişkin henüz uzlaşı sağlayamadı.