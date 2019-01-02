Her kente özel strateji

Hem büyükşehir, hem de ilçe başkan adaylarının uygulayacağı seçim stratejisi, Genel Merkez’de oluşturulan heyet tarafından belirlenecek. Adayların sahaya çıkıp çalışmasına başlamadan önce, kamuoyu araştırmalarıyla durum tespiti yapılacak. Adayların durumları görülecek. Ona göre izlenecek stratejinin hangi zemine oturtulacağına karar verilerek yola çıkılacak.

HER İLİN DOKUSUNA GÖRE...

AK Parti’de adayların propaganda çalışmalarıyla ilgili startın verilmesi için ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesi beklendi. Ancak bir yandan da stratejinin nasıl şekillendirileceğiyle ilgili değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, her ilin dokusuna ve ihtiyacına göre propaganda yöntemlerinin kullanılması üzerinde durulurken, özellikle Ankara ve İstanbul için ayrı çalışmanın yapılması planlandı.

HİZMET ODAKLI YAKLAŞIM

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere özellikle büyükşehirlerde adaylar, proje bazlı çalışmalarıyla “hizmet” odaklı bir yaklaşım sergileyecekler. Geçmişte AK Parti belediyelerinde yapılan hizmetlerin daha geliştirilerek, şehirlerin ihtiyacını karşılayacak yeni projelerin hayata geçirilmesine önem verecekler. Özellikle de Başkan Erdoğan’ın önemle vurguladığı “Milli Bahçesi” ve “Millet Kıraathanesi” gibi projelere ağırlık verileceği vurgulanacak. AK Parti’de bulunmayan İzmir, Eskişehir gibi büyükşehirlerde mevcut CHP’li belediyelerin yetersizlikleri nedeniyle vatandaşın çektiği sıkıntıları giderecek yeni yaklaşımlar ve yeni belediyecilik anlayışının hayata geçirileceğine dikkat çekilecek.