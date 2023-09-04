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Politika

Her şeyden bihaber olan Kılıçdaroğlu'ndan ''Perinaz Mahpeyker'' itirafı: Bilseydim atamazdım

Kılıçdaroğlu'nun kendisine yıllar önce 'Zavallı, hain ve kanı bozuk' sözleriyle hakaret eden Perinaz Mahpeyker'i danışman olarak atanması CHP'de tartışmalara yol açtı. Hem seçmenden hem de parti içinden tepkiler yağdı. Genel Merkez'de kazan kaynarken ilk kez açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım' açıklamasını yaptı.

4 Eylül 2023 Pazartesi 07:42 - Güncelleme:
Her şeyden bihaber olan Kılıçdaroğlu'ndan ''Perinaz Mahpeyker'' itirafı: Bilseydim atamazdım
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından değişim kavgası yaşandı. Şimdi de danışman krizi çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın ve aile politikaları konusunda çalışma yapmak üzere Perinaz Mahpeyker Yaman'ı 'Genel Başkan Danışmanı' olarak atadı.

Ancak Yaman'ın sosyal medya Kılıçdaroğlu'na ve Atatürkçü seçmene hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından 'Zavallı, hain ve kanı bozuk' diyen Perinaz Mahpeyker'in danışman olması CHP'de tartışmalara yol açtı.

Gelen tepkiler üzerine Mahpeyker'in görevden alındığı açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise günlerdir süren tartışmaların üzerine ilk açıklamayı yaptı. CHP'nin fonladığı Halk TV'ye konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım" açıklamasını yaptı.

Perinaz Mahpeyker'i bir arkadaşının tavsiye ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: Batman'da desteği olan bir isim, bu ilde katkısı olur diye önerildi. Ben de o günlerde bir gün bir ilde, ertesi gün başka ilde çalışıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. İncelemeye zamanım yoktu.

DANIŞMANLARIN GÖREVİ BİTMİŞ

Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra danışmanların görevlerinin bittiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdi çok ağır, ölçüsüz eleştiriler yapıyorlar. Eleştirileri elbette saygıyla karşılıyorum. Ancak nezaket sınırlarını aşmaması lazım. Eğer seçimleri kazansaydık o zaman belki bizim politikamızı yere göğe sığdıramayacaklardı" ifadelerine yer verdi.

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