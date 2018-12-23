Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Herkes aklını başına toplasın

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis’in, “Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz. Hükümetimiz de aynı görüştedir” şeklinde açıklamasına sert tepki gösterdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu provokatif söyleme Bakan Akar, Kabil’deki temasları sırasında cevap verdi. Akar, “Hiçbir şekilde Ege’de, Akdeniz’de hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi, bizim olmadığımız hiçbir kararın, alınacak hiçbir tedbirin de geçerliliğinin, yaşama şansının olmadığını da tekrar tekrar dile getirdik” dedi. 

BEDELİ ÇOK AĞIR OLUR 

İyi komşuluktan, dostluktan, barıştan, istikrardan yana olduklarını belirten Akar şunları söyledi: “Buralarda yaşayan insanların barış, huzur, refah içinde yaşamasından yanayız ancak bunun dışında da hiçbir şekilde, her ne pahasına olursa olsun haklarımızdan asla ödün vermeyeceğimizi herkesin bilmesi, aklını başına alması, tahriklerden, provokasyondan uzak durması aksi halde bunun bedelinin ağır olacağını bilmesi lazım.” 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan: Sen, İsrail´deki Yahudi değilsin

Başkan Erdoğan: Sen, İsrail´deki Yahudi değilsin

Star Gazetesi tarafından beşincisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

Star Gazetesi tarafından beşincisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

Bilim dünyası kargaların bu sırrını çözemiyor!

Bilim dünyası kargaların bu sırrını çözemiyor!

Yoksul genç 4 Ferrari'ye çarptı

Yoksul genç 4 Ferrari'ye çarptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA