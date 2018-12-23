Herkes aklını başına toplasın

Bu provokatif söyleme Bakan Akar, Kabil’deki temasları sırasında cevap verdi. Akar, “Hiçbir şekilde Ege’de, Akdeniz’de hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi, bizim olmadığımız hiçbir kararın, alınacak hiçbir tedbirin de geçerliliğinin, yaşama şansının olmadığını da tekrar tekrar dile getirdik” dedi.

BEDELİ ÇOK AĞIR OLUR

İyi komşuluktan, dostluktan, barıştan, istikrardan yana olduklarını belirten Akar şunları söyledi: “Buralarda yaşayan insanların barış, huzur, refah içinde yaşamasından yanayız ancak bunun dışında da hiçbir şekilde, her ne pahasına olursa olsun haklarımızdan asla ödün vermeyeceğimizi herkesin bilmesi, aklını başına alması, tahriklerden, provokasyondan uzak durması aksi halde bunun bedelinin ağır olacağını bilmesi lazım.”