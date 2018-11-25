Herkesin gönlünü kazanacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde AK Parti’den 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adayını açıkladı. Erdoğan adayları açıklamadan önce yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne, sandık kurulu üyeliğinden genel başkanlığa kadar her kademede belde, il teşkilatlarımızda hizmeti geçmiş arkadaşlarımızın tamamını yadediyorum. Belediye başkanlarımıza, belediye meclis ve il genel meclis üyelerimize, teşekkür ediyorum.”

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

“Sözlerimin hemen başında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye cumhur ittifakına olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de AK Parti olarak ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz cumhur ittifakına bağlılığımızı buradan tekrar beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli’ye önümüzdeki seçimlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayarak AK Parti’yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye, cumhur ittifakından aldığı güç ile çok daha zorlu ve büyük mücadelelerden başarıyla çıkacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hedeflerine ulaşma gücü artan Türkiye inşallah 2023’e bu heyecanla ulaşacaktır. Özellikle 31 Mart seçimlerinin gerçekten cumhur ittifakı karşısında yer alarak, sayın Bahçeli’nin ifadesiyle zillet ittifakı karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.”

SANDIĞA GÖMÜLECEKLER

“Bu malum ittifakın içerisinde vatanseverliğe karşı, milliyetperverliğe karşı ne ararsanız var. Hele hele terör örgütünün içinde olduğu içinde olduğu böyle bir ittifaktan milli ittifak çıkar mı? Terör örgütünün destek verdiği oluşumun içinden vatanseverlik çıkar mı? İşte bugün bazı medya yayınlarında da gördüğünüz gibi çocukları dağlara kaçırıp Kandil’de onlara neler uygulandığını görüyoruz. Şu anda ana muhalefet partisi bu tür bir oluşumla Kandil’den aldıkları icazetle bir araya gelen böyle bir ittifakı inanıyorum ki 31 Mart’ta milletim o teröristleri nasıl çukurlara gömdüyse ve şimdi de sandığa gömecek.”

BİR ARADAYIZ

“Bugün AK Parti adaylarından 40 büyükşehir veya il merkezimizdeki isimleri açıklamak üzere bir aradayız. Bu isimleri sizlerle paylaşmadan önce önümüzdeki seçimlerde milletimize nasıl bir mahalli idareler yönetimi vizyonu sunacağımıza dair kısa bir bilgi vermek istiyorum. Seçim manifestomuzu inşallah önümüzdeki ay adaylarımızın tamamını ilan ettikten sonra milletimizin takdirine sunacağız. Burada sadece bir çerçeve çizmekle yetineceğim. Şimdi yeni bir seçime giriyoruz. 31 Mart 2019 için asıl sloganımız belli ama bunu seçim manifestomuz ile birlikte açıklayacağız.”

FORMÜL GAYET BASİT

“Biz göreve geldiğimiz andan itibaren hem hükümette, hem mahalli idarelerde bu asırlık ihmalleri gidermenin mücadelesini verdik. Bir taraftan şehirlerimizin sorunlarını tek tek çözerken, diğer taraftan da belediyeciliğe yepyeni bir bakış açısı kazandırdık. Formülümüz gayet basit. Biz milletimizin aklını çelmenin değil, gönlüne girmenin peşinde olduk. Biz her şeyden önce kalpleri fethetmenin mücadelesini yürüttük. Seçimler sandıkta değil gönüllerde kazanılır veya kaybedilir. Günün 24 saati, milletimizin gönlüne girmek için çalışan AK Parti ise sandıktan istisnasız hep lider olarak çıktı.”