Herkesin gönlünü kazanacağız
‘Önce millet, önce memleket’ vurgusuyla seçim startını veren Erdoğan “Kendi seçmenimizin yanı sıra bize oy vermediği gibi sempatiyle bakmayan herkese de ülkemiz için yaptıklarımızı ve hedeflerimizi anlatacağız, onların da gönlünü kazanacağız” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde AK Parti’den 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adayını açıkladı. Erdoğan adayları açıklamadan önce yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne, sandık kurulu üyeliğinden genel başkanlığa kadar her kademede belde, il teşkilatlarımızda hizmeti geçmiş arkadaşlarımızın tamamını yadediyorum. Belediye başkanlarımıza, belediye meclis ve il genel meclis üyelerimize, teşekkür ediyorum.”
BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR
“Sözlerimin hemen başında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye cumhur ittifakına olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de AK Parti olarak ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz cumhur ittifakına bağlılığımızı buradan tekrar beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli’ye önümüzdeki seçimlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayarak AK Parti’yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye, cumhur ittifakından aldığı güç ile çok daha zorlu ve büyük mücadelelerden başarıyla çıkacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hedeflerine ulaşma gücü artan Türkiye inşallah 2023’e bu heyecanla ulaşacaktır. Özellikle 31 Mart seçimlerinin gerçekten cumhur ittifakı karşısında yer alarak, sayın Bahçeli’nin ifadesiyle zillet ittifakı karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.”
SANDIĞA GÖMÜLECEKLER
“Bu malum ittifakın içerisinde vatanseverliğe karşı, milliyetperverliğe karşı ne ararsanız var. Hele hele terör örgütünün içinde olduğu içinde olduğu böyle bir ittifaktan milli ittifak çıkar mı? Terör örgütünün destek verdiği oluşumun içinden vatanseverlik çıkar mı? İşte bugün bazı medya yayınlarında da gördüğünüz gibi çocukları dağlara kaçırıp Kandil’de onlara neler uygulandığını görüyoruz. Şu anda ana muhalefet partisi bu tür bir oluşumla Kandil’den aldıkları icazetle bir araya gelen böyle bir ittifakı inanıyorum ki 31 Mart’ta milletim o teröristleri nasıl çukurlara gömdüyse ve şimdi de sandığa gömecek.”
BİR ARADAYIZ
“Bugün AK Parti adaylarından 40 büyükşehir veya il merkezimizdeki isimleri açıklamak üzere bir aradayız. Bu isimleri sizlerle paylaşmadan önce önümüzdeki seçimlerde milletimize nasıl bir mahalli idareler yönetimi vizyonu sunacağımıza dair kısa bir bilgi vermek istiyorum. Seçim manifestomuzu inşallah önümüzdeki ay adaylarımızın tamamını ilan ettikten sonra milletimizin takdirine sunacağız. Burada sadece bir çerçeve çizmekle yetineceğim. Şimdi yeni bir seçime giriyoruz. 31 Mart 2019 için asıl sloganımız belli ama bunu seçim manifestomuz ile birlikte açıklayacağız.”
FORMÜL GAYET BASİT
“Biz göreve geldiğimiz andan itibaren hem hükümette, hem mahalli idarelerde bu asırlık ihmalleri gidermenin mücadelesini verdik. Bir taraftan şehirlerimizin sorunlarını tek tek çözerken, diğer taraftan da belediyeciliğe yepyeni bir bakış açısı kazandırdık. Formülümüz gayet basit. Biz milletimizin aklını çelmenin değil, gönlüne girmenin peşinde olduk. Biz her şeyden önce kalpleri fethetmenin mücadelesini yürüttük. Seçimler sandıkta değil gönüllerde kazanılır veya kaybedilir. Günün 24 saati, milletimizin gönlüne girmek için çalışan AK Parti ise sandıktan istisnasız hep lider olarak çıktı.”
31 MART GECESİ FARKLI OLACAK
“Gece gündüz demeden çalışacağız. Ana kademe, kadın kollarımız, gençler; kapı kapı dolaşarak çok koşacağız. İnşallah 31 Mart gecesi bizler için çok anlamlı olacak, çok farklı olacak. Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir. Buradan bir kez daha sayın Bahçeli’ye ve MHP’ye gönül vermiş kardeşlerimize bu kutlu yürüyüşe vermiş olduğu destek için teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade ediyorum.”
DAHA VİZYONEL PROJELER
“Önce insanın yaradışılından beri arayışında olduğu barınma, giyinme, güvenlik, eğitim, sağlık hizmetleri kendisine sağlamanız gerekiyor. Türkiye hamd olsun geçtiğimiz 16 yılda yaptığımız yatırımlarla geride bırakmıştır. Artık milletimizle daha derin ufuklara bakma, daha vizyoner projeleri konuşmaya sahibiz. Dün şehirlerimizi ur gibi inşa eden gecekonduların önüne geçmenin yollarını arıyorduk. Bugün yüksek yapılan binalardan duyduğumuz binalardan bahsediyoruz. Dün ülkemizi ve şehirlerimizi yönetenleri seçimden seçime görüyorduk. Bugün katılımcı demokrasiyi yaygınlaştıracak yöntemler arıyoruz. Söylemek istediğim ülkemiz geliştikçe, milletimizin bakışı derinleştikçe ülkeyi ve şehirleri yönetmenin usullerinin de değiştiğini görüyorum. Manifestomuzda şehirlerimizin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ilkeleri ortaya koyuyoruz.”
HALKA TEPEDEN BAKAMAZ
Bir belediye başkanı halkına tepeden bakamaz. Belediye başkanı tevazu ehlidir, samimiyet ehlidir, gayret ehlidir. Önce millet der, önce memleket der. Bulunduğu görevde kibir, büyüklük taslama, millete tepeden bakma, milletle irtibatını koparma hastalığına kapılan hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz. Ben şimdi size 94 öncesi İstanbul’dan bahsedeceğim. Musluğundan suyu akmayan, çamurdan sokağına girilmeyen, çukurdan caddesinde yürünmeyen, kaldırımı zaten olmayan, kirden, isten dumandan havası solunmayan, ulaşımı sınırlı, iletişimi kopuk her tarafından lime lime olmuş şehirde insanlara siz istediğiniz kadar büyük hayaller anlatın beyhudedir. İnsanların başlarını sokacak ev bulamadığı yerde uçuk kaçık imar projeleriyle milletin derdine derman bulamazsınız. “
BÜTÜN HANELERE GİRİNİZ
“Şunu unutmayın, AK Parti’nin her bir teşkilat mensubu, her bir gönüllüsü 81 vilayetimizin tamamında, her ilçemizde, köyümüzde kapısını çalmadık hane, elini sıkmadık vatandaş kazanmadık gönül bırakmayacak şekilde çalışmayı sürdürecektir. Dikkat ediniz başlayacaktır demiyorum sürdürecektir diyorum. Bu gönül kazanma çabamızı hiç bırakmayacağız. Bize sempatiyle bakan ama oy vermeyen vatandaşlarımızı saflarımıza katacağız. Oy vermediği gibi bize sempatiyle bakmayan herkese de ülkemiz için yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız ve onların da gönlünü kazanacağız. AK Parti’nin oy hedefi yüzde 100’ün desteğini almaktır.”
AK Parti’nin 40 adayından 3’ü eski bakan
14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayan AK Parti’nin listesinde 3 eski bakan, bir bakan yardımcısı, bir vali, bir vali yardımcısı, bir rektör, 4 il başkanı yer aldı. Buna göre, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı yeniden aday gösterildi. AK Parti, 3 eski bakanı 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı gösterdi. Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Düzce’den, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler Ordu’da, eski Bayındırlık Bakanı Mustafa Demir Samsun’dan aday oldu. AK Parti’den 4 il, bir ilçe başkanının yer aldığı aday listesinde, bir vali, bir de vali yardımcısı yer buldu. Bilecik Valisi Tahir Büyükakın Kocaeli’den, Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim Hakkari’den aday gösterildi. AK Parti’nin adaylığını açıkladığı 40 isim arasında, Bursa’da istifa eden Recep Altepe’nin yerine Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından seçilen Alinur Aktaş da bulunuyor.
2019 YEREL SEÇİM ADAYLARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ismi açıklanan adaylar tek tek sahneye davet edilerek tanıtıldı.
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