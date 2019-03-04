'Herkesin gururla yaşayacağı Buca'
Sözlerini yerine getirmezse, istifa edeceğini noterde taahhüt altına alan Başkan adayı Arslan “Siyasi vaatlerin de yaptırımı olmalı. Buca’yı gururla yaşanacak kent haline getireceğiz” dedi.
- MUAMMER BAŞKAN
AK Parti Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan, yerel seçimler için hazırladığı projelerini Star Gazetesi’ne anlattı. Buca için canla başla çalışacağını dile getiren Arslan “Sözlerimi yerine getiremezsem, beş yıllık dönemin sonunu beklemeden istifa edeceğim. Siyasi vaatlerin de yaptırımı olmalı. İstifa vaadimi de Buca 24. Noterinin onayı ile taahhüt altına aldım” ifadelerini kullandı.
HESABINI VERECEĞİM
“Buca’nın kaderini değiştirmek için, yola çıktım” diyen Arslan “Her üç ayda sonunda, harcanan her kuruşun hesabını halkımıza vereceğim. Aday olurken de kendi kendime şunu dedim: Vatandaşımız, kirasını bir yıl içinde üç defa geç öderse, kontrat süresinin bitmesi beklenmeden tahliye oluyor ama bin tane söz vererek belediye başkanı olanlara, tutmadıkları sözleri için hiçbir şey olmuyor. Belediyenin asıl sahibi de halktır. Basit bir kiralamada, mal sahibine karşı verilen sözler gününde yerine gelmezse mal sahibi önce noterden ihtar gönderiyor, bu ihtarda belirtilen süre içinde yine verilen söz yerine gelmezse kontratın bitmesi beklenmeden tahliye kararı veriliyor. Halk, kendisine verilen sözlere güveniyor ve belediyesine bir kiracı, bir emanetçi, bir şehrül-emin seçiyor. Gerçekte halkın mülkü olan belediyeyi emanet alan kişi de söz verdiği hizmetleri yerine getirerek, halka olan borcunu ödüyor” diye konuştu.
CAN DOSTLARA YENİ BİR DÜNYA
Başkan adayı Arslan “Dünyada yaşayan canlılar sadece biz değiliz. Hayvan dostlarımız için üzülmekten daha fazlasını yapmalıyız. Model proje olacağını düşündüğümüz bir konsept geliştirdik. Acil çağrı merkezi, hayvan ambulansı, hayvan eczanesi, can dostum oteli, sokak hayvanları için atık yiyecek toplama merkezi ile ‘Can Dostum Hastanesi’ni kapsayan; 10 dönüm araziye kurulacak ‘Can Dostları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ olacak.yacağı bir Buca hedefi ile yola çıktığını, 59 proje hazırladıklarını anlatan Arslan “Cezaevinin kaldırılması, önemli projemizden birisidir. Cezaevinin kaldırılması ile Buca’nın nefes alacağı 75 bin metrekarelik Buca Şehir Parkını halkımızın hizmetine sunmuş olacağız” dedi.
DAR GELİRLİLERE YARDIM
Konut yapımını unutmadıklarını ifade eden Arslan şunları söyledi: Dar gelirli vatandaşlarımızın sağlıklı konutlarda yaşaması için TOKİ eliyle bin konut yapımını hedefliyoruz. Böylece hem kentsel dönüşüme katkı sağlamış hem de kendi imkanları ile konut sahibi olamayacak vatandaşlarımızı devlet yardımıyla ev sahibi yapmış olacağız. Yedi bin metrekarelik kapalı pazar yeri ve bin araçlık kapalı otopark ile yepyeni bir Şirinyer Parkı ve pazar yeri inşa edeceğiz.
TÜRKİYE HARİTALI PARK
Turist çekecek bir park inşa edeceklerini söyleyen Arslan “Yaklaşık yüz bin metrekarelik bir alanda Türkiye haritası örnek alınarak kurulacak park gerek yerli gerekse yabancı turistlerin uğrak noktası olacak. Her bölgenin kendine has kültürünü yansıtmakla birlikte tarihi ve coğrafyayı insanlara gezerek anlatacak bu projede yaklaşık 20 kilometrelik bisiklet yolu ve çeşitli sosyal alanlar yer alacaktır” diye konuştu.
KATI ATIK YÖNETİMİ VE ÇÖP DEVRİMİ
Temizliğe önem verdiklerini dile getiren Arslan “En temel belediyecilik hizmeti olan temizlik ve çöplerin toplanması noktasında İzmir’de bir ilke imza atacağız. Çöp ve temizlik işinin Buca Belediyesi bütçesine yıllık yükü 60 milyon lirayı buluyor. Bunu temelden değiştiriyoruz; akıllı çöp konteynerleri ve katı atık geri dönüşüm projeleri ile çöpe her yıl 60 milyon lira harcayan değil, çöpten her yıl 65 milyon gelir elde eden bir Buca Belediyesi yapacağız. Bu Türkiye’ye değil, dünyaya örnek olacak bir atık toplama ve dönüştürme devrimi olacak” dedi.
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