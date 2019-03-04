'Herkesin gururla yaşayacağı Buca'

AK Parti Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan, yerel seçimler için hazırladığı projelerini Star Gazetesi’ne anlattı. Buca için canla başla çalışacağını dile getiren Arslan “Sözlerimi yerine getiremezsem, beş yıllık dönemin sonunu beklemeden istifa edeceğim. Siyasi vaatlerin de yaptırımı olmalı. İstifa vaadimi de Buca 24. Noterinin onayı ile taahhüt altına aldım” ifadelerini kullandı.

HESABINI VERECEĞİM

“Buca’nın kaderini değiştirmek için, yola çıktım” diyen Arslan “Her üç ayda sonunda, harcanan her kuruşun hesabını halkımıza vereceğim. Aday olurken de kendi kendime şunu dedim: Vatandaşımız, kirasını bir yıl içinde üç defa geç öderse, kontrat süresinin bitmesi beklenmeden tahliye oluyor ama bin tane söz vererek belediye başkanı olanlara, tutmadıkları sözleri için hiçbir şey olmuyor. Belediyenin asıl sahibi de halktır. Basit bir kiralamada, mal sahibine karşı verilen sözler gününde yerine gelmezse mal sahibi önce noterden ihtar gönderiyor, bu ihtarda belirtilen süre içinde yine verilen söz yerine gelmezse kontratın bitmesi beklenmeden tahliye kararı veriliyor. Halk, kendisine verilen sözlere güveniyor ve belediyesine bir kiracı, bir emanetçi, bir şehrül-emin seçiyor. Gerçekte halkın mülkü olan belediyeyi emanet alan kişi de söz verdiği hizmetleri yerine getirerek, halka olan borcunu ödüyor” diye konuştu.

CAN DOSTLARA YENİ BİR DÜNYA

Başkan adayı Arslan “Dünyada yaşayan canlılar sadece biz değiliz. Hayvan dostlarımız için üzülmekten daha fazlasını yapmalıyız. Model proje olacağını düşündüğümüz bir konsept geliştirdik. Acil çağrı merkezi, hayvan ambulansı, hayvan eczanesi, can dostum oteli, sokak hayvanları için atık yiyecek toplama merkezi ile ‘Can Dostum Hastanesi’ni kapsayan; 10 dönüm araziye kurulacak ‘Can Dostları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ olacak.yacağı bir Buca hedefi ile yola çıktığını, 59 proje hazırladıklarını anlatan Arslan “Cezaevinin kaldırılması, önemli projemizden birisidir. Cezaevinin kaldırılması ile Buca’nın nefes alacağı 75 bin metrekarelik Buca Şehir Parkını halkımızın hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

DAR GELİRLİLERE YARDIM