Hernandez, Türkiye-Meksika ilişkilerini değerlendirdi

AA 16 Eylül 2021 Perşembe 11:12 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 11:12

Hernandez, AA muhabirine, Türkiye ile Meksika arasındaki ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin bağımsızlığının 200. yıl dönümünde Türkiye ile ilişkilerini değerlendiren Hernandez, "Türkiye ile Meksika 2013'te ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükseltti. Kalıcı bir siyasi diyalog ve gelişmiş bir iş birliğimiz var. Ekonomik ve ticari bağlarımızı genişletmenin de yollarını arıyoruz." dedi.

İki ülke arasında çeşitli iş birliği mekanizmaları bulunduğunu belirten Hernandez, "İki ülkede de doğrudan yabancı yatırımı artırmayı arzuluyoruz. Enerji de bu noktada önemli hususlardan biri. Türk şirketi Çimtaş, Devlet Başkanı Lopez Obrador'un önemli projelerinden biri olan Dos Bocas rafinerisinde kullanılacak ekipmanları üretiyor." diye konuştu.

Hernandez, turizm konusunda da iki ülkede birçok fırsat bulunduğuna işaret ederek "THY'nin 2019'da İstanbul-Mexico City-Cancun aktarmasız uçuşlarına başlaması, turist ve iş insanı akışının artmasına katkı sağladı. Bu uçuşların ardından Meksika'ya gelen Türk ziyaretçi sayısı 2018'e göre yüzde 26,65 arttı, daha da artabilir." ifadelerini kullandı.

İkili ticaret hacmine de değinen Hernandez, ulaşılan 1,3 milyar dolarlık ticaretin iki ülkenin potansiyelini yansıtmadığını söyledi.

Hernandez, son 10 yılda ticaret hacminin önceki dönemin iki katına ulaştığını belirterek "Meksika ve Türkiye, Dünya Bankası verilerine göre dünyanın en büyük 15. ve 17. ekonomisi. Genç nüfusu, modern ve açık ekonomileriyle yükselen ülkeleriz." değerlendirmesini yaptı.

İki ülkenin de ikili ticaret hacmini farklı sektörlerde artırmak istediğini ifade eden Hernandez, "Aynı zamanda her iki ülke de birbirinin sahip olduğu diğer pazarlara erişim imkanını kullanmak istiyor. Meksika ile ABD, Türkiye ile Avrupa Birliği gibi. Bu konuda birbirlerinin ülkelerinde fabrika veya ofis açmak isteyen Türk ve Meksikalı firmalar için devam eden projeler var." diye konuştu.

Hernandez, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının Meksika ofisi üzerinden Türkiye ve Meksika'nın Haiti'yle üçlü bir iş birliği yürüttüğünü sözlerine ekledi.