Heyecanlı bekleyiş sona eriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

AA 29 Ekim 2021 Cuma 08:56 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 09:10

Taksim Meydanı'nın simge yapısı Atatürk Kültür Merkezi, bugün yeniden ziyaretçileri ile buluşacak. Yeni AKM'de, 5 gün boyunca, operadan tiyatroya ve konserlere kadar pek çok etkinlik düzenlenecek.

5 gün sürecek dev bir açılış organizasyonuna ev sahipliği yapacak olan yeni AKM`nin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek. Opera oyunlarıyla başlayacak açılış etkinlikleri tiyatro ve konserlerle devam edecek.

AKM`nin girişinde yer alan opera küresi, 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapıldı.

Binanın cephe tasarımında gün ışığından maksimum verim alınması hedeflenirken, çevreci bir anlayışla yeşil çatı sistemi yapıldı.

Yeni AKM`de bulunan büyük salon olarak adlandırılan opera salonu yaklaşık 4 bin 500 metrekare fuaye alanına ve 2040 kapasiteli salona sahip. Salonun sahnesindeki çukur ise 118 kişilik dev bir orkestrayı alabilecek büyüklükte.

Sahne mekaniği ve sistemleri dünyanın en önde gelen teknolojisine sahip olup, 65 metre sahne derinliğinde, 4 ana sahne asansörü yan ve arka sahnelerde 13 kompansatör asansörü ve üzerlerinde yer alacak 4 hareketli vagondan oluşuyor. Ayrıca ana sahne üzerinde 1 adet döner sahne vagonu yer alıyor. AKM`nin bütün salonları akustik, ses, ışık ve görüntü sistemleri olarak en üst seviyede malzemelerle donatıldı.

Ayrıca AKM`deki salonların hepsi akustik olarak dizayn edilerek kurulacak orkestra kabuğu ile konser verilmesine de olanak sağlıyor.

Eski AKM`deki seramik sanatçısı Sadi Diren duvarı da hatırasını korumak adına aslına uygun şekilde yapılan merkezde, yine eski binanın opera fuayesindeki döner merdiven aslına uygun inşa edildi.

5 bloktan oluşan ve 30 bin metrekare arsa üzerine kurulu, 95 bin metrekare kapalı alana sahip AKM`nin cephesi ve iç mekanlarındaki doğal taş kaplamalarının tamamı bitirildi.

AKM`de 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alıyor.

Ayrıca AKM`de yapılan prova salonları, kayıt stüdyosu ve solist ve orkestra çalışma odaları akustik olarak modern bir şekilde dizayn edildi.

AKM projesinin içerisinde yer alan Kültür Sokağı`nda sanat galerisi, sinema, restoran, kafe, kitap kafe, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, kütüphane, tasarım dükkanı ve çok amaçlı salon da bulunuyor.