Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heykelini yapmak için muvafakat isteyen Bolu Belediyesine, heykel yerine ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunulmasının yerinde olacağı yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla gönderilen cevap yazısında, Bolu'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelinin yapılmasına yönelik Belediye tarafından muvafakat talep edildiği hatırlatıldı.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Konu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmiş olup, Sayın Cumhurbaşkanımız devlet adamlarının heykelleriyle değil hizmetleriyle anılması gerektiği hususuna vurgu yaparak heykelinin yapımına muvafakatlerinin bulunmadığını ve yapılması düşünülen heykel masrafı tutarında ihtiyaç sahibi Bolulu vatandaşlarımıza yardım yapılmasının daha yerinde olacağını tensip buyurmuşlardır."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanlığından gelen yanıtı sosyal medya hesabından paylaştı. Özcan, "Bugün cevap geldi. Sayın Cumhurbaşkanı heykelini dikmemize izin vermedi. Parasını yoksullara dağıtmamızı tavsiye etmiş. Biz de bu tavsiyeye uygun olarak her zaman yaptığımız gibi adaletli bir şekilde Hz. Peygamber'imizin buyurduğu gibi, sağ elin verdiğini sol el görmeden ihtiyaç sahiplerimize yardımcı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN ALTUN: TALEP EDİLEN MUVAFAKAT CUMHURBAŞKANIMIZ TARAFINDAN REDDEDİLMİŞTİR



İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konu hakkında açıklamada bulundu.

Altun'un açıklaması şöyle;

Bolu Belediye Başkanı'nın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması halinde Bolu'ya heykelini dikmek için talep ettiği muvafakat, hayatını halkına hizmete adamış olan Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından reddedilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız heykelin maliyeti kadar meblağın Bolu'da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza takdim edilmesini tensip buyurmuşlardır.

İlgili yazı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanımız Sayın Metin Kıratlı imzasıyla, Bolu Belediyesi Başkanlığına gönderilmiştir.

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde siyasi ilkelerin ve değerlerin ayaklar altına alındığı bir muhalefet vasatına şahitlik ettik. Görüyoruz ki Bolu Belediye Başkanı bu muhalefet vasatında "verdiği sözü" tutma çabası içindesindedir. Ancak şunu belirtmek isteriz ki Sayın Cumhurbaşkanımız, aziz milletimizin imkân ve kaynaklarıyla kendi heykelinin yapılmasına karşıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 85 milyon vatandaşımız için ulaşımdan sağlığa, eğitimden enerjiye, bütün alanlarda ülkemizi görülmemiş hizmet ve eserlerle buluşturan vizyonu, aziz milletimiz tarafından büyük bir teveccühle karşılanmıştır.

Millete hizmet yolunda "aşkınan koşan yorulmaz" diyerek, hayatını halkına adayan Sayın Cumhurbaşkanımız, her daim alicenap milletimizin gönlünde ve dualarında olmayı en yüce mertebe bilmiştir.

İnanıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu cennet vatan için büyük vizyonla ortaya koyduğu her eser, onun bugün ve yarın hayırla anılmasını sağlayacak birer nişane olacaktır. Onun bu eser ve hizmetleri aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın güçlü altyapısını oluşturacaktır.

- MUVAFAKAT TALEBİ



Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması halinde Bolu'nun en görünür yerine heykelini dikeceğini ifade etmiş, seçimden sonra da sosyal medya hesabından bu konuda muvafakat talebini içeren yazıyı paylaşmıştı.



Özcan'ın Cumhurbaşkanlığına gönderdiği yazıda, "Sayın Cumhurbaşkanım, seçim öncesinde seçimi kazanmanız halinde Bolu'ya heykelinizi dikme sözü vermiştim. Bu kapsamda yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için kişiden muvafakat alınması gerektiği ortaya çıkmıştır. Sözümü yerine getirebilmem için, heykelinizin yapımı konusunda sizden muvafakat talep etmekteyim. Saygılarımla arz ederim." ifadeleri yer almıştı.

