Hiç kimse olmazsa Türkiye var

Bakan Çavuşoğlu sözlerin “Önceden planlanmış Kaşıkçı cinayetinin” tüm detaylarıyla açıklığa kavuşması için gerekli her türlü adımı attıklarını belirterek başladı. “Cevaplanması gereken sorular var. 18 kişi neden tutuklandı, bunlara talimatı kim verdi? Kaşıkçı’nın cesedi nerede? İtiraf ediyorsunuz, niye söylemiyorsunuz?” diyen Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Viyana Sözleşmesi açıktır. Burası Suudi Arabistan toprağıdır ama yine Viyana Sözleşmesi’ne göre, (soruşturma) Türk hukukuna göre yürütülmelidir. Tutuklanan şahıslar cinayetle ilgili herkesin Türkiye’de Türk hukukuna göre soruşturulması ve yargılanması gerekir.

‘FİLİSTİN’İN YANINDAYIZ’

Filistin ile Türkiye arasında ortak komite toplantısının ilkini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, “2010’da kurduğumuz bu mekanizmanın ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. İnşallah gelecek sene ikinci toplantıyı Ramallah’ta gerçekleştireceğiz” dedi. Çavuşoğlu, ABD’nin, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Washington’daki ofisini kapattığını hatırlatarak “ABD yönetimi, bu haksız kararlara karşı her zaman olduğu gibi dik duran Filistinli kardeşlerimizi cezalandırmaya devam ediyor. Hiç kimse olmasa, biz Filistin’in, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.” ifadesini kullandı.

DÜNYA KULAK VERİR

Türkiye’nin her konuda Filistin’e verdiği desteğe değinen Maliki, Filistin heyeti adına Türkiye’ye teşekkür etti. “Türkiye büyük ülkedir, önemli ülkedir. Türkiye konuştuğu zaman uluslararası düzeyde dünya kulak verir, dinler. Sizlerin sayesinde tüm tehditlere karşı koyabilecek güçteyiz” diyen Maliki, ABD’nin UNRWA yardımları kesme kararının ardından, Türkiye ile bu açığı kapatmaya çalıştıklarını belirtti.