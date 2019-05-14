'Hırsızlığı belirledik, sağlam çalmışlar'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, katıldığı bir TV programında soruları cevapladı:

GERÇEK ORTAYA ÇIKSIN: İstanbul’da kullanılan oyların yüzde 10’u sayıldı. İşin sonunda 850 bin oydan bizim kazanımımız yaklaşık olarak 15 bin. Aradaki fark 13 bin 709’a düştü. Önceden, rakip adayın açıkladığı rakam 29 bin civarındaydı, seçim kurulunun açıkladığı rakam 27 bin 700 civarındaydı. Sayımdan sonra fark 13 bin 729’a geldi. Oyların 90’ı sayılsa sonucun ne olacağı basit bir orantıyla ortaya çıkar. .

OY HIRSIZLIĞI VAR: Adamlar sağlam çalmış. Bir oy hırsızlığı var. Bu işten kim tepki veriyorsa, alınganlık yapıyorsa o yapmıştır. Kim çaldı? Ortaya çıkarılmasınıistiyoruz. Biz başından beri hırsızlığı tespit ettik. Bir kısmını kurtardık, diğerlerini kurtarmak istedik, CHP engel olduğuna göre bir bildikleri var.

DÜMEN DÖNDÜ: Biri amblemin üzerine basmış ama geçersiz sayılmış. Sandık başkanı geçersiz sayılmasını istiyor ve ben bunu oylama yapacağım diyor. 4 tanesi geçersiz diyor, bizim adam geçerli diyor. Ve geçersize gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Burada ne dümen döndüğünü anlatmaya çalışıyorum.

EKSİK PUSULA: Şikayetler geldi seçimde. ‘Başkanım bize oy pusulası 2 tane verildi’ dendi. ‘Yahu olmaz öyle şey’ diyorum, ‘Vallahi iki tane verildi’ deniyor. Bir tanesi iki pusula verildiğini fark ediyor, ‘Bana eksik verildi’ diyor, ‘Bitti’ diyorlar. O eksik olan pusula büyükşehir belediyesi pusulası.

96’SI CHP ÜYESİ: İstanbul’da görevlendirilen sandık başkanları 96 tane CHP üyesi. 3 bin 389 sandık kurulu başkanı birinci derece akrabaları. 60 bin civarında görevlendirme var. Bunun üçte biri yani 20 bini kanuna uygun olmayan. Kamudan ihraç eden, görev alması kanunen yasak olan.