Hisselerin devrini Meclis’e getiriyoruz

Üniversitede her görüşe yer olmalı

Erdoğan, Erciyes Üniversitesi akademik yıl açılışına katıldı, öğrencilere burs müjdesi verdi. 16 yıl önce burs/kredi olarak ayda 45 lira verildiğini hatırlatan Erdoğan, ocak ayından itibaren lisans öğrencisine 500, yüksek lisans öğrencilerine bin, doktora öğrencilerine bin 500 lira burs/kredi vermeye başlayacaklarını söyledi. Yaşanan gelişmeleri görmeyerek dünyaya at gözlüğünden bakanları dikkate almadıklarını ifade eden Erdoğan, “Türk üniversitelerinin tarihlerinin en özgür, en bağımsız, en güçlü dönemlerini yaşadıklarını gayet iyi biliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

HER GÖRÜŞ OLMALI

Türkiye’nin tüm renklerinin, zenginliklerinin üniversitelerde olması gerektiğine işaret eden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Şiddete bulaşmadığı, terörü kutsamadığı sürece ne kadar aykırı ne kadar rijit olursa olsun her görüşe üniversitelerimizde yer vardır, yer olmalıdır. Diğer türlü, üniversitelerimizin akademik başarı skalasında yükselmesi de mümkün değildir. Hayatın her alanında başarının anahtarı sıkıntılar, zorluklar, yokluklar karşısında yılmadan hedeflerimiz doğrultusunda yürümeyi göze almaktır. Engellere yoğunlaşarak, bahanelere sarılarak, mazeret üreterek başarı yakalanmaz. Bu en kolay olanıdır. Asıl mesele yeise düşmeden zoru kolay kılacak güçlü bir iradeye sahip olmaktır. İşte biz son 16 yılda bunu başardık.» Erdoğan, bir an olsun karamsarlığa, ümitsizliğe kapılmadıklarını, eski Türkiye sevdalılarının menfi propagandalarına kulak asmadıklarını aktardı.

Erdoğan: Türk yargısı bağımsız