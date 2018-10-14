Hisselerin devrini Meclis’e getiriyoruz
Erdoğan: Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP alsın kullansın diye yapmadı. Hazine’ye gitsin diye yaptı. MHP’de destek vereceğini açıkladı. İnşallah Meclis’ten geçirip bu hissenin Hazine’ye devrini sağlayacağız.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’deki toplu açılış töreninde halka hitap etti. Erdoğan yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. İşte Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar:
TARİHİ DÖNÜŞÜME İMZA: Uluslararası alanda büyük bir mücadele yürütüyoruz. Ülkemizde tarihi bir dönüşüme imza atıyoruz. Bugün burada toplam yatırım bedeli 1 katrilyon 640 trilyon lirayı bulan 137 farklı bakanlık, belediye ve özel sektör projesinin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz.
KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ: Sağlıkta 15’i hastane olmak üzere 42 tesisi şehrimize kazandırdık. Kayseri Şehir Hastanesi her türlü imkanıyla şehrimize yakışır bir hizmet oldu. Duydunuz mu Bay Kemal ne diyor? Hastanelerde artık ameliyat yapılmayacakmış. Ya bu ne menem bir adam ya. Artık Türkiye’de Bay Kemal’in SSK’sı dönemi yok. Sen ölüleri rehin alıyordun ya ölüleri. Bu adam SSK Genel Müdürü iken, bu ülkenin evlatlarını hastanelerde sürüm sürüm süründürdü, ölüleri rehin aldı.
YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI: Vakit geliyor, 5.5 ay sonra, Mart yerel seçimlerinde sana gereken cevabı bu millet verecek. Artık CHP’yi de bu ülkeyi de senden kurtaracak. Şehrimizde inşa edilecek tramvay hattıyla ilgili hazırlıklar sürüyor. Artık Kayseri için yetersiz gelen havalimanı binasının yerine yenisini yapıyoruz. Şehrimizdeki çalışmaları desteklemek için yaklaşık 2 katrilyon lira teşvik ödemesi yaptık.
DÜNYADAKİ DENGELER: Dünyada dengeler yeniden kuruluyor. Bunlar ellerine tutuşturulan kağıtlarla şahsıma, partime ve aileme itiraf ediyor. Bölgemiz cayır cayır yanıyor. Bunların gözü parti içinde koltuk kavgasından başka bir şey görmüyor. 4 milyon mülteciyi biz besliyoruz. Türkiye, uluslararası ilişkilerden ekonomiye baştan sona yeniden yapılanıyor. Şu anda bir kısmı Kayseri’de yetişen kahraman askerlerimiz, sınırlarımız ötesinde başarı üstüne başarı kazanıyor. Bunlar üzüntüden kahroluyor.
BAŞARIMIZA SESSİZLER: İdlib’deki başarımızdan dolayı tüm dünya bizi kutladı, ana muhalefet bir söz edebildi mi? Yurt dışına gittiklerinde, bizim oradaki diplomatlarımızla bir araya gelmiyorlar. Onlar Hans’la George’la bir araya geliyorlar. Onlar bu ülkeden kaçıp gidip, 5 yıl 10 hapis cezası alan ajanlarla bir araya geliyorlar. Bu ülkede ne kadar vatan, devlet ve millet düşmanı varsa hepsiyle el ele yürüyorlar. Ankara’dan İstanbul’a bunlarla el ele kol kola yürümediler mi? Ben ispatla konuşuyorum ispatla. Ana muhalefetin başındaki zat güya Adalet Yürüyüşü yaptı. Koluna girenler terör yardakçılarıydı.
YİNE KAYYUM ATARIZ: Bir şey olsa da şu Tayyip Erdoğan aradan çekilse meydan bize kalsa beklentisiyle yan gelip yatıyorlar. Bunların en büyük başarıları, her evden bir oy diyerek, bölücü örgütün güdümündeki partiyi meclise sokmak. Şimdi mahalli seçimlerinde de bazı belediyeleri onlara teslim etmeye çalışıyorlar.
Türk milletini hiç tanımadıkları için yüzde 25’in üzerine çıkamadılar. Buradan sesleniyorum. Eğer teröre bulaşmış olanlardan, kalkıp da belediye başkan adayı yapacak olanlar olursa, şu anda kayyum atanan yerlerdeki ilkemiz neyse, aynı ilkeyi Türk hukuk sisteminde işleteceğiz. Bu milletin parasını verelim de bunlar Kandil’e versin. Yok öyle.
CHP LİDERİNE ZOR SORU: Bunların derdi ülkeye ve millete hizmet etmek, bunun için cumhurbaşkanlığını kazanmak değil. Tek gayeleri, ellerindeki belediye ve partideki koltuklarını korumak ve ekmek elden su gölden yaşayıp gitmektir. Merak ediyorum, Kılıçdaroğlu’na açtığım davalarda kazandığım paraları, Kılıçdaroğlu cebinden mi ödedi yoksa CHP’nin kasasından mı? Bunu da açıklamaya davet ediyorum.
HİSSELERİ HAZİNEYE: İş Bankası’nda CHP’nin yüzde 28’e yakın bir hissesi var ya. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP alsın kullansın diye yapmadı. Hazine’ye gitsin diye yaptı. Biz Meclis’e bu konuyu getiriyoruz. MHP de destekleyeceğini açıkladı. İnşallah meclisten bunu çıkartacağız ve bu hissenin hazineye devrini sağlamış olacağız. Şimdi tabi tutuştu. Bunu biz kullanmıyoruz ki diyor. Bir de kullanacak mıydın? Bir an önce meclisimizden bu geçecek. Ardından da hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek.
Kayseri’de Erciyes Üniversitesi’nce Erdoğan’a fahri doktora tevdi edildi.
Üniversitede her görüşe yer olmalı
Erdoğan, Erciyes Üniversitesi akademik yıl açılışına katıldı, öğrencilere burs müjdesi verdi. 16 yıl önce burs/kredi olarak ayda 45 lira verildiğini hatırlatan Erdoğan, ocak ayından itibaren lisans öğrencisine 500, yüksek lisans öğrencilerine bin, doktora öğrencilerine bin 500 lira burs/kredi vermeye başlayacaklarını söyledi. Yaşanan gelişmeleri görmeyerek dünyaya at gözlüğünden bakanları dikkate almadıklarını ifade eden Erdoğan, “Türk üniversitelerinin tarihlerinin en özgür, en bağımsız, en güçlü dönemlerini yaşadıklarını gayet iyi biliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
HER GÖRÜŞ OLMALI
Türkiye’nin tüm renklerinin, zenginliklerinin üniversitelerde olması gerektiğine işaret eden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Şiddete bulaşmadığı, terörü kutsamadığı sürece ne kadar aykırı ne kadar rijit olursa olsun her görüşe üniversitelerimizde yer vardır, yer olmalıdır. Diğer türlü, üniversitelerimizin akademik başarı skalasında yükselmesi de mümkün değildir. Hayatın her alanında başarının anahtarı sıkıntılar, zorluklar, yokluklar karşısında yılmadan hedeflerimiz doğrultusunda yürümeyi göze almaktır. Engellere yoğunlaşarak, bahanelere sarılarak, mazeret üreterek başarı yakalanmaz. Bu en kolay olanıdır. Asıl mesele yeise düşmeden zoru kolay kılacak güçlü bir iradeye sahip olmaktır. İşte biz son 16 yılda bunu başardık.» Erdoğan, bir an olsun karamsarlığa, ümitsizliğe kapılmadıklarını, eski Türkiye sevdalılarının menfi propagandalarına kulak asmadıklarını aktardı.
Erdoğan: Türk yargısı bağımsız
ABD Başkanı Trump, serbest kalan papaz Brunson’la ilgili teşekkür tweeti attı. Başkan Erdoğan da Trump’a cevap tweeti attı: “Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde işbirliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere, terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür.”
FETÖ’NÜN KASASI ELE GEÇİRİLDİ
FETÖ içinde kalanlar ister babamız ister evladımız ister kardeşimiz olsun, kusura bakmasınlar canlarını yakarız. Hukuk neyse uygularız. Geçmişte Kayseri’nin FETÖ’den çok çektiğini iyi bilirim. Eğitim kurumlarından, iş dünyasına kadar şehrin hayat damarlarına dahil olan bu ihanet çetesinin peşini bırakmayacağız. Önceki gün Isparta’da bir bankanın kasasından bunlara ait 100 kilo altın ve 5 milyon dolar para çıktı. Burdan şimdi tüm finans sektörüne sesleniyorum. Lütfen kasalarla ilgili çalışmalarınıza dikkat. Kim, nerede, ne yapıyor bileceksiniz. Tüm hainler ihanetlerinin hesabını verecek. Şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzu son FETÖ’cüye hesap sorana kadar ödeyemeyiz. Kayseri’nin erörle mücadelede verdiği şehitleri iyi biliyoruz.
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