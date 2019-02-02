'Hizmetten önce gönüllere girmek lazım'

Türkiye’nin en önemli güçlerinden birinin demokrasi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, milletin her zaman iradesine ve sandığa sahip çıktığını anlattı.

GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE

31 Mart yerel seçimlerine işaret eden Kurtulmuş, “Şimdi önümüzde bir sandık daha var. Hem oynanan oyunların farkında olduğumuzu ortaya koymak hem Türkiye’nin güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yoluna devam etmesini temin etmek için milletimiz bu seçimde hangi istikamette yürüyüşünü sürdüreceğinin işaretini de verecek. Onun için bu seçim çok önemli” ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, gönül belediyeciliği dönemine geçildiğini belirterek, “İnsanların yollarını, köprülerini yaparsınız, hatta yollarına altınlar döşersiniz ama insanların gönlüne girmiyorsanız bunun hiçbir kıymeti yoktur” diye konuştu.