Hollanda Başbakanı Rutte'den 'Gümrük Birliği' açıklaması

AA 23 Mart 2022 Çarşamba 11:08 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 11:10

Türkiye'ye ziyarette bulunan Rutte, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı ortak basın toplantısının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerine değinen Rutte, AB ile Türkiye arasında görüş farklılıkları bulunduğunu ancak herkesin Avrupa, AB ve Türkiye arasında güçlü bir ilişkiye sahip olmanın önemli olduğuna inandığını kaydetti.

Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde de Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusuna odaklanılması gerektiğini ve müzakereleri tekrar başlatma konusunda neler yapabileceklerini ele aldıklarını belirterek "Bunun (müzakerelerde) bir tür öncelik olacağını düşünüyorum. Çünkü bunun, Hollanda ve Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve Türkiye'nin karşılıklı menfaatine olduğunu düşünüyorum. Ama bunun adım adım yapılması gerekiyor." diye konuştu.

- "TÜRKİYE'NİN ŞU ANDA DÜNYA SAHNESİNDE ROL ALMASINDAN ÇOK MEMNUNUZ"

Rutte, öte yandan "Elbette hala farklı görüşlere sahip olduğumuz birçok sorunumuz var. Ancak Türkiye'nin şu anda dünya sahnesinde, özellikle de Ukrayna ihtilafında çok aktif rol almasından çok memnunuz." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşında taraflar arasında barışın sağlanabilmesi için Türkiye'nin yoğun diplomatik çabalarına da değinen Rutte, Türkiye'nin bu ihtilafta aktif rol almasının önemli olduğunun altını çizdi.

Rutte, Türkiye'nin "Rusya'nın saldırganlığını" kınadığını belirterek "Türkiye, öte yandan Fransa, Almanya ve ABD dışında hem Putin hem de Zelenskiy ile bu doğrudan ikili görüşmeleri yapan birkaç ülkeden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında bir müzakere sağlanabilmesi için nasıl yardımcı olabileceklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun uzun ele aldıklarını da aktaran Rutte, Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ukraynalı ve Rus mevkidaşlarıyla temasları sayesinde, Türkiye'nin taraflar arasında müzakerenin sağlanabilmesi hususunda "eşsiz bir konumda" olduğunu vurguladı.

- RUSYA'YA ENERJİ BAĞIMLILIĞININ AZALTILMASI İÇİN "AYNI ANDA FARKLI MESELELER ÜZERİNDE ÇALIŞMA" MESAJI

Avrupa Birliği'nin petrol ve doğal gaz kaynaklarını çeşitlendirmesi konusunda Türkiye'nin nasıl bir rol oynayabileceğine ilişkin soruya yanıt veren Rutte, "aynı anda tüm cephelerde çalışmaları" gerektiğini dile getirdi.

Rutte, bunun yanı sıra "ekonomileri yeşillendirme açısından neler yapabilecekleri" ve "nükleer enerjiye daha fazla yatırım yapmak için neye ihtiyaçları olduğu" konularına da çalışmaları gerektiğine işaret ederek "Rusya'dan petrol ve doğal gaza olan bağımlılığımız nedeniyle tüm bu farklı meseleler üzerinde aynı anda çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.