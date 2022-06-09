Hoekstra, Türkiye-Hollanda 9. Wittenburg Konferansı için geldiği Ankara'da, temaslarının ardından Anadolu Ajansının (AA) gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Hollandalı yatırımcılar için Türkiye'nin önemini anlatan Hoekstra, Türkiye ile geniş ve derin bir ilişkiye sahip olmalarından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hoekstra, sadece Hollanda'nın Türkiye'de değil, Türkiye'nin de Hollanda'da önemli bir iş aktörü olduğunun altını çizerek "(Halihazırda) Çok yüksek bir seviyede olmasına rağmen, farklı alanlarda daha fazla ticaret, daha fazla iş, daha fazla fırsat için potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle devam eden ticaret ve yatırım eğilimlerini sürdürmek istiyoruz." dedi.

NATO kapsamında Hollanda'ya ait Patriot hava savunma sistemlerinin Slovakya'ya yerleştirilmesinin Hollanda'nın güvenliğini nasıl etkilediğine ilişkin soru üzerine Hoekstra, Ukrayna'daki savaşın istikrarı, güvenliği ve kıtanın barışını tehlikeye atması konusunu Bakan Çavuşoğlu ile "uzun uzadıya görüştüklerini" dile getirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, Ukraynalıların ne yaptıklarına ve özgürlüklerini nasıl savunduklarına derin bir hayranlıkla baktığını belirterek şöyle devam etti:

"Ama bunun hepimiz için de yansımaları ve sonuçları var. Yapmamız gereken şeylerden biri, Hollanda'nın tüm NATO müttefikleriyle buna katkıda bulunduğunu bilmek, doğu kanadımızın yeterince sağlam olmasını sağlamaktır. Böylece gerekirse NATO topraklarının her bir santimini savunabiliriz. Hollanda'nın Slovakya'daki, Litvanya'daki varlığını artırmasının nedeni de bu. Çünkü bunun, yapmamız gereken ortak bir yükümlülük olduğunu düşünüyoruz."

- "ŞU ANDA UKRAYNA'YA YARDIM EDEBİLECEĞİMİZ EN ÖNEMLİ ŞEY ASKERİ TEÇHİZAT"

Hoekstra, Hollanda hükümetinin Ukrayna'ya Patriot sistemi verme konusunu tartışıp tartışmadığının sorulması üzerine, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki pek çok hükümetin Ukrayna'ya yardım etmeye çalıştığını belirterek "Şu anda Ukrayna'ya yardım edebileceğimiz en önemli şey askeri teçhizat. Çünkü savaş alanlarında güçlü olan bir ülke, kendini savunmayı başarırsa müzakere masasında da güçlü olacaktır. Ukraynalılardan her talep aldığımızda, özenle inceliyoruz. Genelde bunu yaparız ve stoklarımızda ne olduğuna bakarız." dedi.

Öte yandan Almanya'dan dost ve ortaklarla neler yapabileceklerini de ele aldıklarını kaydeden Hoekstra, "Bu NATO Genel Sekreteri'nin bir talebiydi. Rusları zaten olduğundan daha akıllı hale getirmeyelim ancak Ukrayna'ya ihtiyaç duydukları silahları sağlamaya çalışalım." ifadesini kullandı.

Hoekstra, Hollanda'nın bu konuda Rusya'dan doğrudan bir uyarı ya da tehdit alıp almadığına ilişkin bir soru üzerine, Ukrayna'daki savaşın "tek bir ülkenin saldırganlık savaşı" olduğunu ve Rusya'nın Ukrayna'da her türlü suçu ve vahşeti yapmak için uluslararası hukuku ihlal etmeyi seçtiğini, şehirleri bombaladığını, askerleri ve sivilleri öldürdüğünü söyledi.

Rusların yaptıklarının dile getirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Hoekstra, "Bunun yanında Hollanda dahil birçok ülkenin yaptığı gibi silah, yaptırım, insani yardım, mültecileri misafir etme konularında Ukrayna'ya yardım etmemiz gerekiyor." dedi.

Hoekstra, Slovakya'daki Patriot sistemlerinin ne kadar süre kalacağına ilişkin soruya yanıt olarak, bu konuda belirli bir zaman diliminde belirli bir taahhütte bulunduklarını dile getirdi.

Bu konuda bir sonraki aşamada neyin gerekli olduğunu zamanı gelince açıklayacaklarını kaydeden Hoekstra, "NATO ortaklarımıza yardım etme konusundaki kararlılığımız devam edecek. Çünkü NATO'nun burada temel taş olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Hoekstra ayrıca Finlandiya ve İsveç'in de katılımıyla NATO'nun genişlemesini görebilmeyi umduklarını ifade etti.