Hristiyan partiden İmamoğlu’na destek

Kramp-Karrenbauer, partisinin Avrupa Parlamentosu seçim kampanyası çerçevesinde Duisburg’da yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin açıklamalar yaptı. İsim vermeden CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na destek veren CDU Lideri Kramp-Karrenbauer “İstanbul’da seçmenler belediye başkanlarının yeni bir şansa sahip olması ve Erdoğan’ın özgürlük karşıtı siyasetine karşı açık mesaj verebilmek için mücadele ediyor” dedi. Alman siyasetçi, 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için halkı oy vermeye çağırıp “Bu seçimin, bu oyun değerli olduğunu açıkça ortaya koyuyor, oyumuzu bu özgürlüğe sahip olmayan Türkiye’deki muhalefet için de veriyoruz” diye konuştu. Annegret Kramp-Karrenbauer, 7 Aralık 2018’de CDU genel başkanlığına seçilerek, görevi Angela Merkel’den devralmıştı.