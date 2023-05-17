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Politika

HÜDA PAR açıkladı! İtirazlar sonucu partinin oy sayısı arttı

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Mersin ve Batman'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar sonucunda milletvekili sayılarının düştüğüne ilişkin haberleri yalanlayarak tam tersine partinin oy sayısının arttığını bildirdi.

AA17 Mayıs 2023 Çarşamba 16:17 - Güncelleme:
HÜDA PAR açıkladı! İtirazlar sonucu partinin oy sayısı arttı
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HÜDA PAR'dan yapılan açıklamada, Batman ve Mersin'de seçim sonuçlarına ilişkin itirazların sonuçlandığı ve seçilen milletvekili sayısında herhangi bir değişiklik olmadığı gibi itirazlar sonucu partinin oy sayısının arttığı belirtildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kesin sonuçların 19 Mayıs'ta ilan edileceği hatırlatılan açıklamada, kesin sonuçlar açıklandığında vekil sayısında herhangi bir değişiklik olmadığının görüleceği kaydedildi.

Açıklamada, "Görülmektedir ki malum zevat, her ne kadar ikinci tur stratejisini de algılar üzerine kurup buradan oy devşirmek amacıyla çabalamaktaysa da bu kirli stratejileri hezimetlerini daha da ağırlaştıracaktır." ifadesi kullanıldı.

AK Parti listelerinden seçimlere giren HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'dan, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir Gaziantep'ten, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Dinç Mersin'den, HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı da Batman'dan milletvekili seçilmişti.

  • Cumhur İttifakı
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