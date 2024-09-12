Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra bir dere kenarında çuvalın içinde üzerine taşlar konmuş olarak cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma sürerken HÜDA PAR hakkında ortaya atılan iddialara Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu cevap verdi.

tv100'e konuk olan Yapıcıoğlu, cinayet sonrası Narin'in ailesiyle ilgili "HÜDA PAR'lı" iddiasını yalanlayarak bunun bir iftira olduğunu ve kaynağının da İsrail merkezli bir haber sitesi olduğunu söyledi.

Yapıcıoğlu'nun açıklamaları şöyle;

Böyle bir acının yaşandığı, neredeyse bütün ülkenin bu acıda ortaklaştığı durumda siyasi rant devşirmeye çalışmak emin olun çok iğrenç. Tutuklanan amcanın HÜDA PAR eski ilçe başkanı olduğuna dair iddialar yayıldı. Bu, bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla İsrail kaynaklı Türkçe yayın yapan bir haber sitesi tarafından yayıldı.

"AİLEDEN PARTİMİZE MENSUP KİMSE YOK"

Diyarbakır'ın pek çok köyünde köy temsilciliklerimiz var ama o köyde bizim temsilciliğimiz de üyemiz de yok. Buna rağmen bunu yayanlar bile bile yaydılar.

Güran ailesinden partimize mensup kimse yok. O köye hiç gitmişliğim yoktur. 2014 ve 2015 seçimlerinde en büyük oyu alan parti bugünkü DEM Parti'nin eski partileri.

Bu kızımızın katili herhangi bir partiye üye olabilir. Her partinin içinden sapık da çıkabilir katil de çıkabilir. Bu durum, o partinin suçlanmasını gerektirmez. Tekrar ifade edeyim bu ailenin bizimle bir bağlantısı yok.

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