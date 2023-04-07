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Politika

HÜDA PAR, YSK'ye dilekçesini sundu

Cumhur İttifakı'na destek veren ve seçime Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) listelerinden gireceğini açıklayan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) dilekçesini verdi.

AA7 Nisan 2023 Cuma 18:41 - Güncelleme:
HÜDA PAR, YSK'ye dilekçesini sundu
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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi parti genel merkezlerinin milletvekili aday listelerine ilişkin çalışmaları sürüyor.

Siyasi partilerin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini, 9 Nisan'a kadar YSK'ye teslim etmeleri gerekiyor.

İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi içinse yarın saat 14.00'te YSK'de kura çekilecek.

Cumhur İttifakı'na destek veren ve seçime AK Parti listelerinden gireceğini açıklayan HÜDA PAR, kura öncesi YSK'ye başvurarak seçime kendi amblemiyle girmeyeceğini bildirdi.

AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" adıyla seçime girmesine ilişkin protokol 24 Mart'ta YSK'ye sunulmuştu.

İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek.

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