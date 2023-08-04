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Politika

HÜDA PAR'da görev değişikliği

HÜDA PAR'ın Başkanlık Divanında bazı değişiklikler ve yeni görevlendirmeler yapıldı.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 16:00 - Güncelleme:
HÜDA PAR'da görev değişikliği
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Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Vekilliği ile İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığını yürüten İshak Sağlam, Genel Başkan Vekili olarak görevine devam edecek.

İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığına Halkla İlişkiler Başkanlığını yürüten Batman Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı getirildi. Halkla İlişkiler Başkanı ise Genel İdare Kurulu Üyesi Mahmut İrtem oldu.

Gençlik Politikaları Başkanlığını yürüten Hüseyin İmir Teşkilat Başkan Yardımcılığına, Genel İdare Kurulu Üyesi ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç Gençlik Politikaları Başkanlığına, Genel İdare Kurulu Üyesi ve Parti Sözcüsü Yunus Emiroğlu Sosyal İşler Başkanlığına getirildi.

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