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Politika

HÜDA PAR'dan 'Cumhur ittifakı' açıklaması! Saat verdiler

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Sözcüsü Av. Serkan Ramanlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na katılmak için görüştüklerini ifade ederek karar alınması durumunda bugün saat 15.00'te kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu.

11 Mart 2023 Cumartesi 12:04 - Güncelleme:
HÜDA PAR'dan 'Cumhur ittifakı' açıklaması! Saat verdiler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat tarihinde Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etmişti.

"Teklif geldi mi?" sorusuna Zekeriya Yapıcıoğlu, "Biraz daha sabır. Evet, konuştuğumuz konulardan bir tanesi de seçimlerdi. Görüşmelerimiz sürecek. Netleşince, bir karar aşamasına gelince bunu paylaşacağız. Gizli saklı iş yapmayacağız." diyerek yanıt vermişti.

HÜDA PAR CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILACAK MI?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle askıya alınan ittifak görüşmeleri, bu hafta yeniden başladı. HÜDA PAR Sözcüsü Av. Serkan Ramanlı, A Haber canlı yayınında ittifak çalışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na katılmak için görüştüklerini belirten Ramanlı, "15.00'te karar alınması durumunda kamuoyuna duyuracağız" dedi.

Ramanlı, "Millet İttifakı'ndan teklif aldınız mı?" sorusuna, "Şu ana kadar ittifak teklifi gelmedi." diyerek cevap verdi.

  • HÜDA PAR
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  • cumhur ittifakı

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