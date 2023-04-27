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Politika

HÜDA PAR'dan Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ile ilgili açıklamalarında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu' işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 17:59 - Güncelleme:
HÜDA PAR'dan Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu
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HÜDA PAR'dan yapılan açıklamaya göre, suç duyurusu dilekçesi, partinin Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu adına parti avukatlarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verildi.

Suç duyurusu dilekçesinde Yavaş'ın, 19 Nisan'da Sinop mitingindeki "Terörist teröristtir, bunun PKK'lısı, HÜDA PAR'lısı ayrımı olmaz. Hepsine de karşıyız, hepsinin de kökünü kazırız." sözleri hatırlatıldı.

"Yavaş'ın bu sözleriyle HÜDA PAR'ı bir terör örgütüyle birlikte anarak ve bir terör örgütü gibi yansıtarak partiye gönül vermiş on binlerce insanı hedef gösterdiği ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işlediği" savunulan dilekçede, "Mansur Yavaş ve benzer üslup takınan arkadaşlarını, HÜDA PAR'a karşı sarf etmiş oldukları sözler nedeniyle siyasi ahlakın gereği olarak özür dilemeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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