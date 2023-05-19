HÜDA PAR'dan Özgür Özel'e ''Pinokyo'' benzetmesi: Burnu buradan Ankara'ya kadar uzardı

HÜDA PAR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Bağcılar'da bir sosyal tesiste Batmanlılar ile bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in HÜDA PAR'lı vekillerin yeminle sorunları olduğu yönündeki açıklamasını hatırlatarak, "Pinokyo'dan özür diliyorum bu benzetmeyi yaptığım için eğer Pinokyo, Özgür Özel gibi konuşsaydı burnu buradan Ankara'ya kadar uzardı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura iki adayın katıldığını hatırlatan Yapıcıoğlu, en fazla oy alan adayın cumhurbaşkanı olacağını belirtti.

Yapıcıoğlu, rehavete kapılmamak gerektiğini dile getirerek, "Belki seçim sonuçları ilk açıklandığında muhalefete bir moral bozukluğu olduğunu, hatta kimyaları bozulduğunu gözlemlemişsinizdir. Buna rağmen eğer birinci turda Sayın Erdoğan'a oy veren insanların bir kısmı nasılsa bu iş bitti, artık iki aday var o yarım puan da öyle veya böyle bir şekilde gelecek diyerek rehavete kapılırsa tablo tersine dönebilir." görüşünü dile getirdi.

Son günlerde partisiyle ilgili yönetilen iddialarla ilgili açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Neymiş, biz teröristmişiz. Teröristmişiz öyle mi? Çok değil, 2022 yılının 27 Şubat'ında rahmetli Erbakan Hoca'yı anma programına bizi de davet ettiler, gittik. Erbakan Hoca ile ilgili birkaç kelam ettik. Kemal Efendi, sen orada oturuyorsun, madem ben teröristim, niye beni alkışladın? Yoksa o zaman bilmiyor muydun, yeni mi öğrendin? Meral Hanım, çok değil 2021 yılında genel merkezinde bizim o zamanki genel başkanımızı ağırlarken 'Hoş geldiniz, şeref verdiniz' derken terörist değildi de Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklamasında bulunduktan sonra mı terörist olduk? Ne fark vardı? Aslında onlar da HÜDA PAR'ın hiçbir yasa dışı işinin olmadığını çok iyi biliyorlar. Fakat Pensilvanya ile Kandil ile işbirliklerinin üzerine bir şal örtmek için sabah akşam 'HÜDA PAR' diyorlar. Yetmiyor beyler, sizin bu tezviratlarınız, karıştırdığınız haltların üstünü örtmeye yetmeyecek. Milleti aptal yerine koymayın."

ÖZGÜR ÖZEL'İN İDDİASI YALAN ÇIKTI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekili yemin töreninin Cumhur İttifakı bileşeni HÜDA PAR'ın itirazları nedeniyle ertelendiğini iddia etmişti. Özel açıklamasında, "HÜDAPAR'lılar, yemin krizi yaşanıp da millet görmesin diye yemini ileri almaya çalışıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in iddiası HÜDA-PAR cephesinden gelen yanıtla çürütüldü.

HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Mahmut Şahin, Özel'in iddilarına şu yanıtı verdi:

"HÜDA-PAR, aziz milletimize ve memleketimize hizmet için Meclis'e gidiyor. HÜDA-PAR, hak, hukuk ve adalet mücadelesi için Meclise gidiyor.

HÜDA-PAR birileri gibi kavga, kriz ve kaos için Meclis'e gitmiyor hey efendiler. Vekillerimiz Meclis'e gidecek ve yemin metnini okuyacak."

FONDAŞ MEDYACI NEVŞİN MENGÜ BİLE CHP'Lİ ÖZEL'E İSYAN ETTİ



Fondaş medyacı Nevşin Mengü bile Özgür Özel'in "Hüda-Par Milletvekilleri yemin etmek istemiyor" iddiasına isyan etti. Özgür Özel'in iddialarını seçmeni korkutma olarak nitelendiren Nevşin Mengü, yaptığı görüşmede AK Parti'nin HÜDA PAR'ın öyle çekincesinin olmadığını aktardı.