Hukuki değil siyasi karar 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, AİHM’nin Selahattin Demirtaş’ın başvurusu üzerine verdiği kararın hukuki olmadığını, mahkemenin kendi kararlarıyla çeliştiğini ifade etti. Çavuşoğlu, “AİHM bu kararla siyasi bir karar verdiğini kanıtlamıştır” dedi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin buna itiraz hakkı olduğunu belirterek şöyle devam etti: Önce 7 kişilik küçük kurullar var. Büyük kurulda da 47 ülkenin yargıcının katıldığı ortamda kararlar veriliyor. İtiraz hakkı var. Ama bir taraftan ‘Bu karar uygulanmadı, üyelik tehlikeye düşüyor.’ Kim söylüyor bunu bilmiyorum ama Yunanistan kaç yıldır Batı Trakya ile azınlıklarla, kardeşlerimizle ilgili kararları uygulamıyor” Çavuşoğlu, İngiltere, Fransa, Almanya gibi birçok ülkenin AİHM’nin kararlarını uygulamadığını söyledi.

BİN SELMAN GÖRÜŞMESİ

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Çavuşoğlu “Cevaplanmamış sorular var. Tüm dünya bunların cevaplanmasını istiyor. Trump’ın bu yaptığı açıklama, ‘Ne olursa olsun ben gözümü yumarım’ anlamına da geliyor. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Her şey para değildir. Bazen paranın gözü kör olsun diyoruz. İnsani değerlerden uzaklaşmamak gerekiyor” dedi. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde bir araya gelme isteğini ilettiğini söyledi. Çavuşoğlu, şunları aktardı: Arjantin’de Sayın Başkanımızla görüşmek arzusunda olduğunu söyledi. Elbette görüşmemek için bir sebep yok, görüşülebilir. Telefon görüşmelerinde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız düşüncelerimizi, tespitlerimizi ve bu süreçte tüm elde ettiğimiz bilgiler belgeler dahil hepsini söyleyecektir. Burada Veliaht Prens ile görüşmek için bir engel görmüyoruz. Talebi üzerine bu görüşme olabilir. Tabii ki takdir Başkanımızın.