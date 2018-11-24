Hukuki değil siyasi karar
AİHM’in Selahattin Demirtaş’ın başvurusu üzerine verdiği kararın hukuki olmadığını, mahkemenin kendi kararlarıyla çeliştiğini ifade eden Çavuşoğlu “AİHM bu kararla siyasi bir karar verdiğini kanıtlamıştır” dedi.
- HABER MERKEZİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, AİHM’nin Selahattin Demirtaş’ın başvurusu üzerine verdiği kararın hukuki olmadığını, mahkemenin kendi kararlarıyla çeliştiğini ifade etti. Çavuşoğlu, “AİHM bu kararla siyasi bir karar verdiğini kanıtlamıştır” dedi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin buna itiraz hakkı olduğunu belirterek şöyle devam etti: Önce 7 kişilik küçük kurullar var. Büyük kurulda da 47 ülkenin yargıcının katıldığı ortamda kararlar veriliyor. İtiraz hakkı var. Ama bir taraftan ‘Bu karar uygulanmadı, üyelik tehlikeye düşüyor.’ Kim söylüyor bunu bilmiyorum ama Yunanistan kaç yıldır Batı Trakya ile azınlıklarla, kardeşlerimizle ilgili kararları uygulamıyor” Çavuşoğlu, İngiltere, Fransa, Almanya gibi birçok ülkenin AİHM’nin kararlarını uygulamadığını söyledi.
BİN SELMAN GÖRÜŞMESİ
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Çavuşoğlu “Cevaplanmamış sorular var. Tüm dünya bunların cevaplanmasını istiyor. Trump’ın bu yaptığı açıklama, ‘Ne olursa olsun ben gözümü yumarım’ anlamına da geliyor. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Her şey para değildir. Bazen paranın gözü kör olsun diyoruz. İnsani değerlerden uzaklaşmamak gerekiyor” dedi. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde bir araya gelme isteğini ilettiğini söyledi. Çavuşoğlu, şunları aktardı: Arjantin’de Sayın Başkanımızla görüşmek arzusunda olduğunu söyledi. Elbette görüşmemek için bir sebep yok, görüşülebilir. Telefon görüşmelerinde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız düşüncelerimizi, tespitlerimizi ve bu süreçte tüm elde ettiğimiz bilgiler belgeler dahil hepsini söyleyecektir. Burada Veliaht Prens ile görüşmek için bir engel görmüyoruz. Talebi üzerine bu görüşme olabilir. Tabii ki takdir Başkanımızın.
‘YPG İYİCE AZGINLIK İÇİNE GİRDİ’
ABD ziyaretinde Münbiç ve Fırat’ın doğusunda neler yapılması gerektiğini konuştuklarını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye’nin sınır ötesinden gelen taciz ateşlerine verdiği karşılığın ABD’yi rahatsız ettiğini gördüklerini söyledi. “Bize sınırımızın ötesinden tehdit geldiği sürece biz gereğini yaparız mesajını verdik” diyen Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç yol haritasında gecikme olduğunu, bunun bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu, Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG’nin “iyice azgınlık içine girdiğini” dile getirerek, “Bunun sebebi ABD’nin verdiği destektir ve bundan dolayı bir şımarıklıktır” diye konuştu.
AÇILIŞIN ARDINDAN İLK NAMAZ
Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani’nin danışmanı Hamad bin Ali Al Attiyah’in dedesinin adına yaptırdığı Abdullah Bin Ali Attiyah Camisi başkentte törenle ibadete açıldı. Bakanlar, milletvekilleri ve cemaat, törenin ardından camide cuma namazını kıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, caminin çıkışında cemaatle bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hamad Bin Ali Al Attiyah, Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, davetliler ve cemaat katıldı.
17 AVRUPA ÜLKESİ, 10 BİN AİHM KARARINA UYMADI
AİHM’in Selahattin Demirtaş’a ilişkin verdiği tahliye kararının ardından gözler bu mahkemenin verdiği kararların nasıl uygulandığına çevrildi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi raporuna göre, üye devletlerden Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Macaristan, Yunanistan, Belçika, Arnavutluk, Azerbaycan, Litvanya, Moldova, Polonya, Rusya, Sırbistan, Romanya, Makedonya, Türkiye ve Ukrayna AİHM’in verdiği on binin üzerindeki kararı uygulamıyor. Yunanistan, ülkesindeki Türk azınlığa yönelik AİHM kararını yıllardır uygulamıyor ama hiç bir yaptırımla da karşılaşmıyor. Hukukçular, AİHM kararlarının Türkiye’deki hukuk sisteminin iyileşmesinde geçmişte önemli katkılar sağladığını ama son Demirtaş kararında, bizdeki hukuk işleyişindeki teknik sorunlardan kaynaklanan nedenlerle Türkiye aleyhine karar verdiğini kaydetti. Karara itiraz sürecinin devam ettiğini belirten hukukçular, özellikle Demirtaş’ın 6-8 Ekim olaylarındaki katkısına ilişkin belgelerin sunulması durumunda AİHM kararının değişebileceğine dikkat çekmekle beraber, AB ve AP kanadından gelen ‘Üyelik sürecini askıya alırız’ açıklamalarının siyasi olduğuna da dikkat çekti.
Öte yandan Hukukçu Cüneyt Toraman, konuyla ilgili “Demirtaş konusunda yanlı karar verdiğini düşünüyorum. Ben Yasin Börü davasının avukatıyım. Demirtaş’ın yargılandığı 6-8 Ekim olayları davası ile Börü davası birleşse ve mahkumiyet kararı verilseydi AİHM bu kararı alamazdı. AİHM’in geçmişte başörtüsüne ilişkin kararları var, ‘Bu sizin iç hukukunuz’ diyerek. Ama AİHM’in Türkiye’nin hukuki sürecine katkısı oldu geçmişte” dedi.
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