“Hukuki süreç henüz tamamlanmamıştır”

Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sonuçlarını ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye’nin 31 Mart yerel seçimlerini büyük bir olgunlukla ve halkın büyük oranda katılımı ile tamamladığını ifade eden Feyzioğlu, bunun demokrasi açısından memnuniyet verici olduğunu kaydetti.