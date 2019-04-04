“Hukuki süreç henüz tamamlanmamıştır”
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, seçim mevzuatının öngördüğü hukuki sürecin henüz tamamlanmadığını belirtti.
Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sonuçlarını ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye’nin 31 Mart yerel seçimlerini büyük bir olgunlukla ve halkın büyük oranda katılımı ile tamamladığını ifade eden Feyzioğlu, bunun demokrasi açısından memnuniyet verici olduğunu kaydetti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.