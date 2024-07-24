Hükümetten Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasına tepki: Yazıklar olsun size

Meclis Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak "ayakta alkışlayan" topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size..." dedi.

Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'ne hitabında dünyanın 'tarihin bir kavşağında' olduğunu ifade etti. Konuşmasından önce ise Netanyahu, Temsilciler Meclisi salonuna giriş yaptığı andan itibaren uzun bir süre ayakta alkışlandı. Bazı isimler alkışa katılmazken, Kongre'den en az iki üyenin ayağa kalkmaması dikkat çekti.

"ENDİŞE VERİCİ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir. Lobiler ve hakim medya kanalları ile oluşturulan algılar karşısında, insanlığın sağduyusu ve hakikatin gücü en büyük dayanağımızdır. Dünyanın tüm erdemli kişileri ve yönetimleri ile birlikte; insani hukukun, mazlum ve işgal altında olan Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.