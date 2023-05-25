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Politika

Hulki Cevizoğlu 2. tur için rakam verdi: Kılıçdaroğlu bu oyu alırsa öpsün başına koysun

Özdağ ile yapılan mutabakat sonrası Kılıçdaroğlu'na yüklenen Hulki Cevizoğlu, 'Seçimde yüzde 37-38 alabilirse öpsün başına koysun. Çünkü bu kadar tutarsızlığa kendi seçmenleri de çok kızgın' diye konuştu.

25 Mayıs 2023 Perşembe 10:27 - Güncelleme:
Hulki Cevizoğlu 2. tur için rakam verdi: Kılıçdaroğlu bu oyu alırsa öpsün başına koysun
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14 Mayıs seçimlerinden AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı canlı yayında 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan 7 maddelik protokol hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"HANGİ SORUNU ÇÖZMÜŞ KILIÇDAROĞLU?"

Cevizoğlu, "Kılıçdaroğlu bugüne kadar hep 'mış gibi' yaptı. Hangi sorunu çözmüş Kılıçdaroğlu? Bugüne kadar seçmenin kafasını sürekli karıştıran. Birbiriyle zıt sürekli söylemler, uçuşan başı boş düşünceler... CHP'ye gönül vermiş, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Atatürk'ün hatırına' CHP'ye oy verenler bir baksın vaziyete" diye konuştu.

"BU KADAR TUTARSIZLIĞA KENDİ SEÇMENLERİ DE ÇOK KIZGIN"

İkinci tur seçim sonuçlarıyla ilgili tahminlerde de bulunan AK Partili Cevizoğlu, konuşmasının devamda şu ifadeleri kullandı;

"Ben rakam vermek istemem ama bu pazar günü Kılıçdaroğlu, yüzde 37-38 alabilirse öpsün başına koysun. Çünkü bu kadar tutarsızlığa kendi seçmenleri de çok kızgın, onu söylüyorlar."

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