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Politika

Hummalı çalışma... AK Parti Genel Merkezi balkon konuşması için hazır

Seçimlerde gelenek haline dönüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması için AK Parti Genel Merkezi'ndeki alan, görevliler tarafından temizlenmeye başlandı.

Yeni Şafak14 Mayıs 2023 Pazar 14:30 - Güncelleme:
Hummalı çalışma... AK Parti Genel Merkezi balkon konuşması için hazır
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Sabah 8'de başlayan oy kullanma işlemi 17.00'a kadar sürecek. AK Parti Genel Merkezi'nde gelenek haline gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması için balkonda hummalı çalışmalı yapıldı.

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE BALKON HAZIR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; oy kullanma işlemi devam ederken AK Parti Genel Merkezi'nde ise hummalı bir çalışma sürüyor.

Seçimlerde bir gelenek haline gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması için AK Parti Genel Merkezi'ndeki alan görevliler tarafından temizlenmeye başlandı.

SES SİSTEMİ KURULDU

Görevliler tarafından bahçeye kurulan ses sistemi ise dikkat çekti.

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