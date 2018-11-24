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Huzurlu toplumun yolu güçlü aileden geçer

Emine Erdoğan, 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde güçlü ailenin önemine dikkat çekti.

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İstanbul'da Cevahir Otel’de gerçekleştirilen zirveye, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Bakanlar, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcileri katıldı. Teması ‘Ailenin Güçlendirilmesi’ olan zirvede, toplumun temelini oluşturan aile ve aileyi bekleyen tehditler çok yönlü ele alınıyor. 

İŞE AİLEDEN BAŞLAMALIYIZ

Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, dün zirvenin Adile Sultan Sarayı’ndaki Gala Yemeği’nde, davetlilere hitap etti. Güçlü ailenin önemine vurgu yapan Erdoğan, şu mesajları verdi: 

Aile güçlenip, kendine yeten, kendi sorunlarını çözen bir birim haline geldikçe toplumdaki huzur seviyesi mutlaka artacaktır. Dolayısı ile bugün değiştirmek istediğimiz bazı sosyolojik gerçekler varsa, işe aileden başlamalıyız. Kadına şiddetten tutun da kadının insan haklarına tam anlamıyla erişmesine kadar birçok konunun çözümü, ailenin güçlendirilmesindedir.

Sağlam aile birliğinin temeli, kadın ve erkek arasındaki sevgi, saygı ve karşılıklı iş bölümüne bağlıdır. Kadın evde, erkek dışarıda şeklindeki toptancı yaklaşımlar, hayatın doğal akışına aykırıdır. Kadınve erkek, her şartta birbirini bütünleyen iki unsurdur. Adaletli bir iş bölümü, hayatın yükünü hafifletir”  

Bugün ana vatanından mahrum kalmış mülteci kardeşlerimizin maruz kaldıkları, aynı zamanda aile bütünlüklerine de zarar veriyor. Aile de bir ana vatan olduğuna göre, mülteciler iki kere vatanını kaybetmiş mazlumlardır. 

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