İBB adayı Kurum: Konuşabilecek son kişi CHP'nin adayıdır

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane'de düzenlenen İstanbul 2. bölge 3. kademe mahalle başkanları toplantısına katıldı. Programa, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Dr. Serkan Cantürk de katıldı. Kurum, "Biz AK Parti'yiz. AK Parti'nin neferleriyiz. Biz millete hizmet etmeyi bir ibadet olarak görüyoruz. Çünkü hep halka hizmet hakka hizmettir diyoruz. Millete hizmet yolunda hiç durmuyoruz. İşte bir süre önce açıkladığımız 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu da bu koşunun önemli bir durağı oldu. Milletimizin 5 yıldır hasretle aradığı, özlediği, beklediği projelerimizi ilan ettik. Biz milletimize mesajımızı işte bu hedeflerimizle veriyoruz; milletimiz de bize o beklenen işareti sunuyor. Gururla söylüyorum. İstanbul'da bir değişimin, bir yenilenmenin ayak sesleri sayenizde süratle yükselmektedir diye konuştu.

"DEPREME HAZIRLIK KONUSUNDA KONUŞABİLECEK SON KİŞİ CHP'NİN ADAYIDIR

Kurum, "Mutluluk yayılıyor ama İstanbul'un kayıp 5 yılının muhafızları boş durmuyor. Açıkçası İstanbul'un gerçek gündemine girememelerini anlamak hiçte zor değil. Çünkü konuyu ne zaman İstanbul'a getirseler; şöyle birbirlerine bakıyorlar, sağa sola bakıyorlar; ellerine bakıyorlar, sırtlarına bakıyorlar; ellerinin boş, heybelerinin bomboş olduğunu görüyorlar. Çünkü bunların heybelerinde; algı çalışmaları, reklam masraflarından başka hiçbir şey yoktur. İşte bugün de; deprem üstünden polemik üretmeye çalışıyorlar. Bakın net söylüyorum; depreme hazırlık konusunda konuşabilecek en son kişi CHP'nin İstanbul büyükşehir adayıdır. Hatay üzerine yaptıkları açıklamalar; asla ve asla depremzedelerin derdiyle ilgili değildir. Dert ettikleri, kendi istikballeridir. Düşündükleri kendi koltuklarıdır. İnsanın referansı geçmişidir. Birinin ne dediğine değil, geçmişte yaptığına bakarsınız, icraatlarını referans alırsınız. Soruyorum sizlere; samimiyet nasıl belli olur? Sözünü tutmakla belli olur değil mi? İstanbul'da ve Hatay'da insanlara vaat ettiklerini yapmakla olur. İnsanlara bedava konut yapacağız dediler, para yardımı dediler, ağız dolusu vaatlerde bulundular. Sonuç ne? Sıfır arkadaşlar sıfır. Hiçbir şey yapmadılar. Deprem bölgesinde bir çakıl tanesini bile zahmet edip yerden kaldırmadılar. Bu millet de manzarayı gördü. Ne CHP'nin adayına, ne de CHP yönetimine hiçbir şekilde inanmadı, güvenmedi. Bu millet kime inanıp güvendi? Cumhur ittifakına inandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güvendi şeklinde konuştu.