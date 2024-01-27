İBB Başkan adayı Kurum: 31 Mart akşamı İstanbulluların kardeşi, yoldaşı olacağız

Açılış öncesi vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektiren Kurum, yaptığı konuşmada, 31 Mart akşamı İstanbul'un her mahallesinin kazanacağını ve seçim akşamı İstanbul'un fetret dönemini hep birlikte bitireceklerini söyledi.

Seçim akşamı İstanbul'un tüm ilçelerinde yeniden yükselişi hep birlikte başlatacaklarını ifade den Kurum, "Gittiğimiz her mahallede bunu görüyoruz. Gençlerimizle, kadınlarımızla kazanacağız. Bu hareket gençlik ve kadın hareketi olacak. Sadece İstanbul'a odaklanacağız. İstanbul'un sorunlarına odaklanacağız. İstanbul'un trafik çilesini bitirmek, deprem riskini ortadan kaldırmak için, sosyal yardımlarını adaletli ve sürdürülebilir kılmak için hep birlikte el ele vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın 94'te yakmış olduğu işaret fişeğini İnşallah Türkiye Yüzyılında hep birlikte daha da yukarıya taşıyacağız. Fatih'in torunları olarak bizim bunu yapmamız boynumuzun borcudur." dedi.

İstanbul'a sahip çıkacaklarını, kenti yeniden ehil ellere teslim edeceklerini, yeniden AK Parti belediyeciliğine kavuşturacaklarını ve tam zamanlı hizmet vereceklerini aktaran Kurum, vatandaşların ihtiyaçlarını, eksiklerini giderecekleri, hep sokakta olacakları bir yönetim anlayışını İstanbul'a sunacaklarını kaydetti.

Murat Kurum, "31 Mart akşamı biz İstanbul'un başkanı olmayacağız. 31 Mart akşamı İstanbulluların kardeşi, yoldaşı olacağız. İstanbul'umuzu gelecek nesillere hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

