İBB Başkan adayı Kurum, canlı yayında mal varlığını açıkladı

Canlı yayın programında mal varlığı konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum e "Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok" dedi.

Murat Kurum mal varlığına ilişkin yaptığı açıklamada "Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok. Ankara'da evimiz var. İstanbul'da evimiz var. 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Biraz borcumuz var. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

PROTOL KRİZİ İDDİALARI

Kurum konuşmasının devamında protokol krizi iddialarına ilişkin "Burada çok samimi bir şekilde Binali Abi'ye dedik ki 'Sayın Başbakanım sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır. Siz soluna geçin orada olun' dedim. O da 'şimdi ayıp olur, geçmeyeyim' dedi. Bizde devlet adabı, devlet tecrübesi var. Orada büyüğümüz, başbakanlık yapmış abimize 'Siz Cumhurbaşkanımızın yanına geçin' diyorum. O da nezaket gösteriyor 'Murat Bey sen İBB adayısın, sen buraya geç' diyor. O kadar nezaket sahibi bir abimiz. Gülerek bu kriz yaşanır mı? Halk TV 'protokol krizi var' diye yazdı. Nasıl bir krizmiş de bu birbirimize gülerek 'siz oraya geçmeniz lazım' diyoruz. Peki İstanbul'un gündemi bu mu? Binali Abimiz 'Sen adaysın, gel burada dur' diye çekiştirdi beni hatta. Bu maalesef şu an CHP'li adayın yürüttüğü bir siyasi senaryo. İstanbul'u konuşmak yerine farklı gündemleri taşıyalım. Bu gündemlerden biz kendimize nasıl pay çıkarırız hesabıyla yapılmış işler. Burada konu deprem, metro, sosyal yardımlardaki adaletsiz değil." ifadelerine yer verdi.