İBB Başkan adayı Kurum: İSKİ'mizi borç batağına sürüklediler

Kurum, Arnavutköy Meydanı'ndaki mitingde, kararını veren meydanların tıpkı 28 Mayıs'ta olduğu 31 Mart zaferlerini müjdelediğini söyledi.

İstanbul'un iş bilmez ellerde ehliyetsizliğin kurbanı olduğunu belirten Kurum, "Oysaki Fatih'in emaneti gözümüzün nuru İstanbul'umuz nazlıdır. İstanbul'umuz, yarı zamanlı belediye başkanlığını asla kabul etmez. Biz gerçek belediyeciliğin neferleriyiz. Sizin emrinizdeyiz, her zaman hizmetinizde olacağız." diye konuştu.

Kurum, 1 Nisan'da, 5 yıldır yüzü gülmeyen İstanbulluların yüzünü güldürmek için geleceklerini vurgulayarak, "1 Nisan gelecek, dertler bitecek. 1 Nisan gelecek, yüzler gülecek. 1 Nisan gelecek, İstanbul yeniden dirilecek." ifadelerini kullandı.

31 Mart seçiminin iki zihniyet arasında gerçekleşeceğinin altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"Bu seçimde ya kentsel dönüşümü ya da riskli evlerde güvensiz bir yaşamı seçeceğiz. Bu seçimde ya asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atanları seçeceğiz ya da 5 yılda 5 bin konut bile dönüştüremeyenleri seçeceğiz. Bu seçimde ya bizim gibi İstanbul'a her alanda 350 milyar lira yatırım yapanları seçeceğiz ya da milletin kaynaklarını çarçur edenleri seçeceğiz. Bu seçimde ya o yeni metrolarla trafik çilesini bitirecek kadroları seçeceğiz ya da trafik çilesini 5 yılda 2 kat artıranları seçeceğiz."

- "Milletimiz İstanbul'u israfa, felakete, borca sürükleyenlere fırsat vermeyecektir"

Kurum, hiçbir zaman kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikoduların tarafında olmayacaklarını, hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacaklarını kaydetti.

Hiçbir zaman sözünü yiyenlerin tarafında olmayacaklarını vurgulayan Kurum, "Biz hep sözünü tutanların tarafında olacağız. Dün nasıl 81 ilimize ve İstanbul'umuza hizmet ettiysek, Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan sonra da bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kurum, İstanbul'un artık alarm verdiğini, İstanbulluların ihmalkarlığa dayanacak gücü, tahammülü kalmadığını dile getirerek, "Milletimiz İstanbul'u israfa, felakete, borca sürükleyenlere fırsat vermeyecektir. Sizleri CHP'nin insafına, belediyecilik anlayışına asla terk etmeyeceğiz. Bu 30 gün çok çalışacağız, herkese gideceğiz, herkesi kucaklayacağız. 31 Mart akşamı öyle bir çalışalım ki Aybüke öğretmenin, Eren Bülbül'ün, şehitlerimizin, gazilerimizin annesi sevinsin. O kirli pazarlık yapanlara, masa arkası ittifak yapanlara, masa arkasında her türlü siyasi senaryo üzerinden tezgah kuranlara hep birlikte cevap verelim." diye konuştu.

Vezneciler-Sultangazi-Arnavutköy raylı sistem hattını Arnavutköy'e kazandıracaklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Vezneciler-Sultangazi-Arnavutköy hattını Fenertepe İstasyonuyla entegre edip Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattıyla birleştireceğiz. Böylece Arnavutköy'den hem Marmaray'a hem de Topkapı'ya kadar raylı sistem üzerinden rahatla huzurlu yolculuk yapabileceksiniz. Biz onlar gibi öyle temel atıp, panoları çekip, panoların üzerine reklamları yapıp, o reklamların arkasında iş yapmayanlardan değiliz. 1 Nisan'da İETT hatlarının güzergah ve sefer sayılarını hızlıca arttırıyoruz. Arnavutköy'ümüzün derelerini tamamen ıslah edeceğiz. Yağmurda Arnavutköy'ü sel basmayacak."

- "İSKİ'mizi borç batağına sürüklediler"

Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ'nin Arnavutköy'e hiçbir yatırım yapmadığını söyledi.

İSKİ'nin elektrik parasını ödeyemez hale geldiğini kaydeden Kurum, "İstanbul'a 1 litre su kaynağı getirmedikleri gibi güzel İSKİ'mizi borç batağına sürüklediler. Onlar ne yaparsa yapsın biz 1 Nisan'da Arnavutköy'ümüzle birlikte Saraçhane'ye gideceğiz, önce bayramımızı yapacağız, ardından yaptıkları israfların, harcamaların bir bir hesabını soracağız. Öyle kolay kurtarmak yok. Sen İstanbul'un kaynaklarını İstanbul'a, Arnavutköy'e harcamayacaksın, 'İsrafı bitirdik' deyip, 175 milyon lira sadece reklamlara, panolara harcayacaksın, iki günlük konsere 550 milyon lira harcayacaksın ve ondan sonra 'Ben israfı bitirdim...' Buna kim inanır ya." değerlendirmesinde bulundu.