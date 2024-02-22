İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'umuz gerçek belediyecilikle tanışacak

Kurum, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in de katıldığı "İstanbul'u Büyüten Kadınlar" programına eşi Şengül Kurum ile iştirak etti.

Burada konuşan Kurum, İstanbul'un birçok yerinde kadın eli değmiş eserlere rastlandığını söyledi.

Kurum, İstanbul'un her alanda liderlik eden Türk kadınının emekleriyle 1 Nisan itibarıyla yeniden tarih yazmaya hazırlandığını dile getirerek, "38 gün sonra İstanbul'umuz gerçek belediyecilikle tanışacak ve kadınların İstanbul'u dönemi başlayacak." diye konuştu.

Göreve geldiğinde kadın yönetici, işçi ve memur sayısını İBB'nin tarihindeki en yüksek seviyeye çıkaracaklarını aktaran Kurum, "İktidarda olduğumuz 22 yıl boyunca kadınlarımızın, annelerimizin hep yanı başında olduk. Kadınların özgürlüğü ve öz güveni için her adımı kararlılıkla attık. Anadolu kadınının eğitim seviyelerini projelerimizle yükselttik, iş gücüne katılım düzeylerini olabildiğince artırdık." ifadelerini kullandı.

Kurum, yeni dönemde İstanbul'u kadınlarla birlikte yöneteceklerinin altını çizerek, "İstanbul'u Büyüten Kadınlar Meclisi"ni 1 Nisan sabahı itibarıyla kuracaklarını kaydetti.

İhtiyaç duyulan eğitime, istihdam fırsatlarına ve finansal erişime dair eşitsizlikleri ortadan kaldıracaklarını vurgulayan Kurum, mevcut İBB yönetiminin İSMEK'leri işletilemez hale getirdiğini, göreve geldiklerinde 39 ilçede kadınlara hizmet edecek atölyeleri süratle yaygınlaştıracaklarını söyledi.

İBB Başkan adayı Kurum, ilk işini kuran 100 bin kadın girişimciye 100 bin lira destek sunacaklarını, başta kadın emekliler olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin İstanbulkartları'na her ay 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacaklarını belirtti.

- "RESMİ OLARAK DA MAL VARLIĞIMIZ KAYITLARDADIR"



Murat Kurum, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mal varlığını duyurması ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bunu açıklayacağına ilişkin beyanlarını aktararak, "Siz mal varlığınızı açıklamayı düşünüyor musunuz?" sorusunu, "Biliyorsunuz, biz bakanlık görevi de yaptığımız için görev kapsamında mal varlığımıza ilişkin düzenli olarak bunu bildiriyoruz. Resmi olarak da mal varlığımız kayıtlardadır. Açıklamakta da hiçbir problem yok. Siz ne zaman isterseniz, o zaman açıklarız. Meclis'te de var ama açıklarız." diye cevapladı.

Kurum, sahipsiz köpek sorununu çözmek için 39 ilçeye hayvanların bakımlarının yapılacağı merkezler kurulacağını bildirdi.

İstanbul'un sokaklarındaki korkuyu ve endişeyi gidereceklerinin altını çizen Kurum, "Bu işi kontrol altına almamız lazım. Her işte olduğu gibi sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili maalesef herhangi bir iradeyi CHP'li İBB'nin atmadığını görüyoruz. Sokaktaki korku ve endişeyi de hep birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.

Murat Kurum, bazı bölgelerdeki kentsel dönüşüm çalışmasında kira yardımlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle vatandaşların riskli bir evden çıkıp yine riskli konuta taşınmak zorunda kaldıklarını ilişkin iddialarla ilgili soru üzerine, kentsel dönüşümde vatandaşlara hem 100 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceklerini hem de 100 bin kiralık konut yapacaklarını kaydetti.

Bir taraftan kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Kurum, diğer taraftan da 39 ilçeye yapacakları, hiçbir zaman satılamayacak kiralık konutlarla kira fiyatlarının düşmesine destek olacaklarını sözlerine ekledi.

- TANSU ÇİLLER, MURAT KURUM'UN PROJELERİNİ DEĞERLENDİRDİ



Programa katılan eski Başbakanlardan Tansu Çiller, çıkışta basın mensuplarının sorusu üzerine İBB Başkan adayı Murat Kurum'un İstanbul'a bir heyecanla geldiğini söyledi.

Çiller, kentin bu heyecanı aradığını zannettiğini belirterek, "Çok önemli noktalara değindi. En önemlisi depremdi. Deprem geliyor İstanbul'a, bunu bilmek lazım. İstanbullu, ulaştırmada çok büyük zaman kaybediyor, hayat gidiyor. O saatler kaybedilmemesi gereken saatler." dedi.

Kurum'un istihdam konusuna da değindiğini aktaran Çiller, "O beni çok heyecanlandırdı. Çünkü gençlerimizin, özellikle kadınlarımızın buna çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Tansu Çiller, kadınların istihdamı genelde eşi ve çocukları için istediğini dile getirerek, ilk kadın kredilerini veren birisi olarak bunun kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Bu alanın belediyecilikle birleştirilerek, demokratik atılım haline getirilebileceğini umduğunu anlatan Çiller, "Bu işte mutlaka bankalarımızın da dahli olacaktır. Böyle bir üçgen şeklinde ele alınırsa İstanbul için çok şey yapılacaktır. Buna inanıyorum. İstanbul için hayırlı olsun." diye konuştu.