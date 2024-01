İBB Başkan adayı Kurum: Tek derdimiz İstanbul olacak

Bahçelievler Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı huzurevini ziyaret eden Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan tarafından karşılandı.

Kurum, karanfil dağıtıp hatırlarını ve isteklerini sorduğu huzurevi sakinlerine hazırladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Huzurevi sakinlerinden heykeltıraş ve ressam Özcan Çelen, çizdiği portresini Murat Kurum'a hediye etti.

Çelen'e teşekkür edip onunla fotoğraf çektiren Kurum, sanatçının Seyit Onbaşı ve Türk askeri heykellerini inceledi.

İBB Başkan adayı Murat Kurum, huzurevi sakinleriyle de sohbet etti.

- "TEK DERDİMİZ İSTANBUL OLACAK"



Hep birlikte ülke ve millet için çalıştıklarını ifade eden Kurum, huzurevi sakinlerinin bilgisi, birikimleri ve tecrübesinin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Kurum, huzurevinde her ilden hanımefendi ve beyefendilerin olduğunu belirterek, "Benim de her ilde bu süreçte bir hikayem var. 81 ile gitmiş bir kardeşinizim, evladınızım. O illerde depremlerde, sellerde, heyelanlarda milletimiz için hep mücadele ettim. Milletimizin her anında hep yanında olmaya çalıştım. Söz verdim, o sözleri hep tutmanın gayreti içerisinde oldum. Şimdi de inşallah 39 belediye başkanımla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu hizmetlere 'Sadece İstanbul' diyerek devam edeceğiz. Tek derdimiz İstanbul olacak, milletimizin sorunları olacak." diye konuştu.

- "İSTANBUL'UN İKİ YAKASINDA YAŞAM MERKEZLERİ YAPACAĞIZ"



Yaşlılara konforlu yaşam alanı sağlamak için İstanbul'un iki yakasında yaşam merkezleri kuracaklarını dile getiren Kurum, ziyaret ettiği huzurevinde güzel bir ortamın olduğunu belirtti.

Murat Kurum, bu imkanları sundukları için huzurevi çalışanlarına ve İl Müdürlüğüne teşekkür ederek, "İnşallah biz de Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul'un iki yakasında yaşam merkezi dediğimiz projelerimizi sizlere sunacağız. Burada vakit geçireceksiniz. Bu tesislerde spor yapacaksınız, eğleneceksiniz, kitap okuyacaksınız, müzik dinleyeceksiniz, eğitimlere katılacaksınız." diye konuştu.

Yaşlılara hem maddi hem manevi her türlü desteği vereceklerini anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Sizlerle birlikte yol yürümek bizim için bir şeref, bir onur vesilesi olacak. Hem maddi hem manevi her türlü desteği yaşlılarımıza Büyükşehir Belediyesi olarak sunacağız. Bu manada kendinizi hiç yalnız hissetmeyeceksiniz. Biz, sizin hep yanınızda olacağız. İlçe belediye başkanlarımla Büyükşehir Belediyesi olarak size bir telefon kadar uzakta olacağız. Sizi hiç kimsenin üzmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu motivasyonla gece gündüz çalışacağız. Daha önce 25 yıllık iş hayatımda hep çalıştım, ürettim. Laf değil eser inşa ettik, eser ürettik. Bu anlayışla, tevazuyla, samimiyetle, gayretle çalışacağız."

Ziyarette huzurevi sakinlerinden Erol Eranıl, Müesser Yurtseven ile Türkan Durballı Taşören, Türk sanat müziğinden eserler seslendirirken Şadiye Hacar da şiir okudu.

Ülkü Uğur Çamlıbel de Kurum ile fotoğraf çektirdi.

Kurum'a ziyaretinde AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Serdar, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna ve Başkan Yardımcısı Adem Yüce eşlik etti.