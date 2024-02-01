İBB Başkan adayı Kurum'dan ilkokul öğrencilerine müjde: Tamamen ücretsiz olacak

Kurum, Bağcılar Kadir Topbaş Halk Sarayı'ndaki ev hanımları buluşmasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesinde kadınların, annelerin en ön safta yer aldığını söyledi.

Büyük bir davanın mensupları olduklarını, bu davanın halka hizmeti Hakk'a hizmet gören, büyük ve güçlü Türkiye'nin davası olduğunu belirten Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu anlayışla 94 yılında büyük bir yürüyüş başlattı. 'Söz milletindir.' diyerek çıktığı bu yolda Türkiye'nin en büyük ailesini kurdu. İşte o aile AK Parti'dir." diye konuştu.

Kurum, Bağcılar'da kendilerine olan güveni boşa çıkarmadıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Başkanımızla birlikte vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çözüm bulmak için kentsel dönüşümden millet bahçelerine, çevre ve doğa koruma projelerinden finansal desteklere kadar her alanda bu güzel şehrin yanında olduk. Bağcılar'da ve 39 ilçemizde laf değil iş ürettik. Çünkü biz ne olursa olsun vazgeçmemeyi, taş üstüne taş koymayı sizlerden öğrendik. Bugün de biz sizin kardeşleriniz olarak İstanbul'un kadın aklı ve aksiyonuyla bir çerçeve çizmesi için mücadele ediyoruz. Şuna inanın, sizler bizim dönemimizde İstanbul'da söz ve hak sahibi olacaksınız. Sizler hangi sektörde iş yapmak isterseniz, biz tam o karar noktasında hemen yanınızda olacağız. Hiçbir şart koşmadan kendi işini kuracak 100 bin kadın girişimciye, 'Size İBB'den 100 bin lira, işini geliştir.' diyeceğiz. İstiyoruz ki kadınlarımız üretsin, istihdam oluştursun."

- "650 BİN YENİ YUVAYI İNŞA EDECEĞİZ"



Başta kadın emekliler olmak üzere tüm büyüklerin her anında hep yanlarında olacaklarını vurgulayan Kurum, bunun için de ihtiyaç sahibi emeklilerin İstanbulkart'larına her ay 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacaklarını belirtti.

Kurum, İstanbul'un en büyük sorunlarından birinin deprem olduğuna işaret ederek, "Bu yüzden biz sizlere, annelerimize, çocuklarımıza afetlere dirençli bir İstanbul vadediyoruz. Bugün 39 ilçemizdeki tüm annelerimiz 1,5 milyon risk altındaki evde korku içinde yaşıyor." dedi.

İstanbul'da 600 bin konutun acilen dönüştürülmesi gerektiğini söyleyen Kurum, şöyle devam etti:

"Planlı programlı bir şekilde, ekip ruhuyla İstanbul'un en riskli yerlerinden başlayarak bir seferberlik başlatacağız. 5 yılda 39 ilçemizde komşuluk ilişkilerinin, bizi biz yapan değerlerimizin yaşatıldığı bir anlayışla tam 650 bin yeni yuvayı inşallah sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Evde ekonomiyi siz yönetiyorsunuz değil mi? Sizler, 'Biz bu evleri yapacak parayı nereden bulacağız?' diyorsunuz. Orada da yanınızda olacağız. Sizin korkularınızı hızlıca gidermek için 'Yarısı Büyükşehirden' diyeceğiz, sizlere 700 bin lira hibe destek vereceğiz. İlave olarak 700 bin lira kredi desteği ve kentsel dönüşüme giren ailelerimize de 100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. 18 ayda da evlerinizi size teslim edeceğiz. Ben şimdiden bu dönüşümün hayırlı olmasını diliyorum."

- "İLKOKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN TÜM OKULLARIMIZA BESLENME DESTEĞİ VERECEĞİZ"



Kurum, başıboş gezen yüz binlerce sokak hayvanının bulunduğunu, göreve gelir gelmez İstanbul'un 39 ilçesinde hizmet verecek tesisler kuracaklarını, bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanların ön bakımlarını buralarda yapacaklarını anlattı.

Anadolu ve Avrupa yakalarına kurulacak iki büyük hayvan yaşam alanında hayvanlara bakacaklarının altını çizen Kurum, "Buralarda kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamalarımızı yapacağız. Bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de İBB olarak biz karşılayacağız. Size söz, hep birlikte İstanbul'umuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını biz gidereceğiz." dedi.

Kurum, çocukların okuldaki güvenliği ve sağlığının kendileri için değerli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun için okullarımızın temizlik ve güvenlik görevlisi ile ilgili tüm taleplerini İBB olarak biz karşılayacağız. İstisnasız tüm okullarımızda güvenlik ve temizliği en üst seviyede yerine getireceğiz. Benden size müjde. Çocukların İstanbul'unda ilkokul çağındaki çocuklarımız için tüm okullara beslenme desteği vereceğiz. İlkokul öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız. Bu projeleri ve yatırımları biz yapacağız ancak değeri kadınlarımız, gençlerimiz, İstanbul halkı üretecek."

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin ise Murat Kurum'un Türkiye'de ''çevre ve şehircilik'' denilince akıllara gelen kişi olduğunu, Kurum'un Türkiye'nin her yerindeki birçok hizmette imzası bulunduğunu söyledi.

Toplantıya, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda ev hanımı katıldı.