İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2024 Salı / 28 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9419
  • EURO
    32,8027
  • ALTIN
    1963.26
  • BIST100
    7714.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan MHP'ye ziyaret

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ile bir araya gelen Kurum, Selim'e destekleri için teşekkür etti.

IHA9 Ocak 2024 Salı 17:07 - Güncelleme:
İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan MHP'ye ziyaret
ABONE OL

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, MHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Alkışlar ve çiçeklerle karşılanan Kurum, herkesle tek tek el sıkışırken desteklerini ileten partililere "Birlikte kazanacağız" dedi. MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ile bir araya gelen Kurum, Selim'e destekleri için teşekkür etti. Kurum'a ay yıldızlı tablo hediye edildi.

"31 MART AKŞAMI HEP BERABER SEVİNECEĞİZ"

Ziyarette konuşan Kurum, "Bu ittifak kanla kuruldu. Bayrağımızdaki renk de kanımızın rengi, şehitlerimizin kanının rengi. İnşallah bu ittifakı ilelebet devam ettireceğiz. Genel başkanlarımızın hukukunu, ülkemizin hukukunu hep birlikte koruyacağız. 31 Mart akşamı da hep beraber sevineceğiz. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e hürmetlerimi arz ediyorum. Yine İl Başkanı kıymetli kardeşime, buradaki ilçe başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah bizi milletimize, 7'den 70'e tüm İstanbullulara utandırmasın diyorum" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.