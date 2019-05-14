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İBB Meclisinde bir çok konuda indirim teklifleri kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında birçok konuda indirim teklifi yapıldı. Çoğunluğu AK Parti tarafından gündeme getirilen teklifler, oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi.

  • AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde birçok konuda indirim teklifleri kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Saraçhane'deki binada gerçekleşen meclis toplantısında, toplu ulaşım ve su fiyatında indirim teklifleri yapıldı.

AK Parti grubu öncelikle nisan ayındaki toplantıda tartışma konusu yapılan öğrencilerin aylık mavi kart indirimini gündeme getirdi. Bu amaçla, İstanbul genelinde öğrenim gören öğrencileri desteklemek ve toplu taşımayı teşvik etmek amacıyla 85 lira olan öğrenci aylık mavi kart ücretinin 40 liraya düşürülmesi için teklifte bulunuldu.

Ardından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile 15 ile 16 Haziran tarihlerinde yapılacak Yüksek Öğretim Kurumu sınavlar görecek öğrencilerle 14 -20 - 21- 28 Temmuz gerçekleştirilecek Kamu Personeli Sınavlarına gireceklerin de tüm toplu araçlarıyla ücretsiz seyahat etmeleri teklifi yapıldı.

25 ve 26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Açık Öğretim Sınavlarına girecek öğrenci ve görevlilerin de sınav yerlerine ulaşımının ücretsiz sağlamaları önerisinde gündeme getirildi. 1 Haziran'da gerçekleşecek Lise Geçiş Sınavı'na girecek olan öğrencilerle bu sınavda görev alacak kişilerinde ücretsiz toplu ulaşım hizmetlerinden faydalanmaları teklifi yapıldı.

Öğrenci ve sınavlara gireceklerle sınavların yapılacağı gün görevlendirilenlerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz seyahat etmeleri oy birliğiyle kabul edilip ilgili komisyonlara havale edilirken toplu ulaşımı kullanan herkesi ilgilendiren bir başka öneri daha gündeme getirildi.

Öneriyi yine AK Parti grubu yaptı. Ramazan Bayramında halkın yapacağı dost ve mezarlık ziyaretine katkı sağlamak, birlik ve beraberliği pekiştirmek ve toplu taşıma araçlarını özendirmek amacıyla bayram süresince 4 Haziran 2019 saat 06.00'dan 6 Haziran 2019 tarihleri arasında saat 24.00'e kadar tüm toplu oluşum araçlarından ücretsiz yolculuk yapmaları teklifi de ele alındı.

Ardından su faturalarında "hanede yaşayan kişi sayısını esas alan tarife modeline geçilmesi" önerisi sunuldu. AK Parti grubu tarafından sunulan teklifte, 'Hali hazırda uygulanan hane bazlı tarifeden kişinin günlük ihtiyacına göre kademe belirleyen ve birim fiyatında yüzde 40 indirim ön görülüyor.

"Sosyal Hizmetler Komisyonu'nun" isminin "Sosyal Hizmetler Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu" olarak değiştirilmesi önerisi yapıldı. Okunan teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edilerek gündeme alındı.

Teknoloji ve kumar bağımlılığı konusunda da öneri, meclis gündemine alındı. AK Parti, bu konuda, Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu, 3 ay süreyle görevlendirilmesi istendi. Ayrıca 'Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığının kurulmasını teklif edildi.

Komisyonlarda görüşülerek Meclise gönderilecek teklifler, 15 Mayıs 13.30'da gerçekleşecek toplantıda ele alınacak. AK Parti'nin gündeme getirdiği tüm indirim tekliflerin kabul edilerek uygulamaya konulacağı belirtiliyor.

Suriye sınırında duygulandıran görüntü

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