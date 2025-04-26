AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, NTV canlı yayınında sorularını cevapladı.

Yalçın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

(İBB'ye yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonu) Hukuki sürece saygı duymak gerektiğini düşünüyorum. CHP meseleyi siyasallaştırmanın peşine düştü. Biz iktidar partisi olarak, CHP'nin bize yönelttiği suçlamalarla ilgili, mesela hukuki süreç yürürken derinlemesine bir beyanat vermemek için elimizden geleni yapıyoruz.

CHP'den yapılan tüm açıklamalara baktığımızda, yolsuzluk ve hırsızlıkla ilgili hiçbir meseleye değinmeden sadece siyasi meseleymiş gibi eğilim gösteriyorlar. Özgür Özel, "Ben kefilim, İBB'de bu tür yolsuzluklar olmamıştır" ifadesini kullanamıyor. Meseleyi getirip, sokak gösterileri, vandallığa varan meseleler, boykot, cunta suçlamaları gibi akılla bağdaşmayan suçlamalarla algı çalışması yapıyor CHP.

Dikkat ederseniz devasa bir operasyonlar silsilesinden bahsediyoruz. İlk operasyonda 100'ü aşkın kimse gözaltına alınıyor, şimdi 50'nin üzerinde kişi gözaltına alınıyor. Yargı büyük bir operasyon tanısıyla hareket ediyor. İddianame ile suçlamalar ortaya çıkacak. Mahkeme bir karar verecek, hepimiz göreceğiz.

Gerçekten ortada büyük bir yolsuzluk varsa, İBB'nin parası kültür - sanat meseleleri yüzünden, ihalelerle bir yerlere İmamoğlu'nun şirketlerine akıtılmışsa, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması neyi değiştirir ki? Hukuki süreç işlemeli, hukuk bir siyasetçi veya bir başka meslekle iştigal eden vatandaşa nasıl davranıyorsa ona göre davranmalı. Bunun sonucunda suçsuz çıkarsanız gerçekten bir kazanım elde etme şansınız var.

Özgür Özel, biraz önce söylemeye çalıştım. "Herhangi bir yolsuzluk olmamıştır" demeyip, dönüp Cumhurbaşkanımızı cunta lideri diyor. Bu hikayeyi başka bir yere çekip, objektif bakış açısını ortadan kaldırmaya yönelik bir işlem.