İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da göreve başlamasının ardından belediyede çalışan binlerce işçinin görevlerine son verilmişti.

İmamoğlu'nun, işten çıkardığı binlerce çalışanın yerine terörle iltisaklı kişileri işe aldığı ortaya çıkmıştı.

Mülkiye Başmüfettişliği, İBB ile bağlı kuruluşlarında istihdam edilen personelin işe giriş şartlarına ilişkin raporu tamamladı. 578 sayfalık rapor savcılıkta. İBB'de işe alınan 25 bin 361 kişiden 15 bin 125'ine güvenlik soruşturması yapılmamış. Bunlardan 4 bin 227'sinin sicili bozuk. 875'inin FETÖ, 432'sinin PKK, 143'ünün DHKP-C ile irtibatı tespit edildi. 66 kişinin de mahkûmiyet kararı var. Teftişten sonra İBB'de 120 kişi işten çıkarılırken, tüm partilere mensup 204 belediye teftişten geçti.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan raporda, 875 kişinin FETÖ, 432 kişinin PKK, 143 kişinin ise DHKP-C ile irtibatı tespit edilmişti.

ESKİ İBB ÇALIŞANI: APO'YU VE PKK'YI ELEŞTİRİP TÜRK BAYRAĞINI SAVUNDUĞUMUZ İÇİN İŞTEN ÇIKARILDIK

İmamoğlu'nun işine son verdiği İBB çalışanlarından biri, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile PKK'yı ve elebaşı Öcalan'ı eleştirdiği, Türk bayrağını savunduğu için işten çıkarıldığını söyledi. Eski İBB çalışanı genç kadın şu açıklamalarda bulundu:

"Sayın Ekrem İmamoğlu Nevruz Bayramı'nda Apo'yu ve PKK'yı eleştirip Türk bayrağını savunduğumuz için bizi işten çıkarttınız ama şu an birkaç gündür görüyorum ki içeride, dışarıda her yerde siyaset yapan çalışanlarınız var.

Bir yanda Türk bayrağını savunan çalışanlarınız diğer yanda inanılmaz derecede propaganda yapan çalışanlarınız.

Madem siyaset yapmak yasaksa sosyal medyayı baz alarak bizi işten çıkartıyorsanız o zaman tüm çalışanlarınızı işten çıkartmanız gerekiyor. Neden bize işten çıkarttınız? Neden?

Türk bayrağını savunmamız sizin zorunuza bu kadar gitti. Bunun açıklamasını yapmanızı bekliyoruz. Hazır seçim zamanı. Hazır ikinci tura alındı. İnanmayan varsa tüm halkla ilişkiler 153'ü arayıp çağrı merkezine bu soruyu sorgulayabilir. Konu dava sürecinde. Bunun açıklamasını bekliyoruz. Bizi neden işten çıkarttınız?"