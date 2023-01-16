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Politika

İBB'de yeni skandal! Bakan Soylu: Bu ahlaksız teklif doğru mu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydınlık gazetesinin 'İmamoğlu'nu terleten Ulusal Kanal muhabirini satın almak istediler' başlıklı manşetini paylaşarak 'Bu ahlaksız teklif doğru mu?' diye sordu.

16 Ocak 2023 Pazartesi 07:43 - Güncelleme:
İBB'de yeni skandal! Bakan Soylu: Bu ahlaksız teklif doğru mu?
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Ulusal Kanal muhabiri Ülkühan Doğanbey'e ODATV'nin yaptığı teklif gündem oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aydınlık'ın manşetini alıntıladı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın medya organının ucuz satın alma denemesini eleştirdi.

Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu ahlaksız teklif doğru mu?

İBB kaynaklarıyla televizyon/gazeteler, int. siteleri, gazeteciler, köşeyazıları/manşetler satın alanlar herkesi satın alabileceklerini düşünüyorlar

Bedeli ne olursa olsun sizinle sonuna kadar mücadele edecek, bu Millete gerçek yüzünüzü göstereceğiz

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